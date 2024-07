Filme sobre o maníaco do parque ganha data de estreia; saiba detalhes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Prime Video, da Amazon, anunciou nesta segunda-feira, 29, a data de estreia do filme Maníaco do Parque, que vai dramatizar a caçada ao assassino em série que aterrorizou a cidade de São Paulo no final da década de 1990. A produção é protagonizada por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, e chega ao serviço de streaming no dia 18 de outubro.

Divulgado junto à data de lançamento, o primeiro teaser da produção acompanha Elena (Giovanna Grigio), uma jornalista , em seu mergulho nos crimes do Parque do Estado. Determinada a desvendar a identidade do assassino, ela congrega uma série de pistas sobre o criminoso que estuprava e matava mulheres na região.

Que foi o Maníaco do Parque?

Em julho de 1998, a polícia de São Paulo encontrou seis corpos de mulheres no Parque do Estado, na região sul da capital paulista. Todas elas tinham sinais de violência sexual, e estavam dentro da mesma faixa-etária — abaixo dos 24 anos — o que fez com que as autoridades desconfiassem que os crimes fossem de autoria de um assassino em série.

Continua após a publicidade

Meses depois, o motoboy Francisco de Assis Pereira foi identificado como o maníaco do parque. Segundo relatos de sobreviventes, ele atraía as mulheres fingindo ser um agente de modelos e oferecia a elas ensaios fotográficos na região do parque, onde os crimes eram consumados.

Capturado, Francisco foi condenado a 260 anos de prisão, e segue enclausurado em um presídio no interior de São Paulo — mas deve ser liberado em 2028, já que, na época, a legislação brasileira previa pena máxima de reclusão de 30 anos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial