Filme polêmico sobre Donald Trump lança campanha de financiamento coletivo

Os produtores responsáveis por O Aprendiz, cinebiografia que segue os primeiros anos da carreira empresarial de Donald Trump, lançaram uma campanha de financiamento coletivo para impulsionar o lançamento do longa nos cinemas. Chamada “Release The Apprentice” (“Lançar O Aprendiz”, em tradução livre), a campanha espera arrecadar 100 000 dólares para garantir que o filme chegue ao maior número possível de salas de exibição nos Estados Unidos.

“Os obstáculos que enfrentamos para lançar este filme foram bem documentados. Nossa distribuição foi bloqueada, recebemos uma ordem de cessar e desistir dos advogados de Trump. As principais empresas de mídia têm medo de mostrar esse filme a vocês”, diz a descrição da campanha no site KickStarter. Estrelado por Sebastian Stan, o longa já foi criticado pela equipe do candidato republicano por conter uma cena polêmica: o então magnata imobiliário estupra sua primeira esposa, Ivana Trump. “A ideia de que artistas não podem mais criticar livremente os poderosos deve preocupar a todos nós. Precisamos de sua ajuda para rejeitar de forma retumbante esse precedente perigoso”, afirmou o produtor Daniel Bekerman.

A campanha oferece recompensas exclusivas para os apoiadores, que incluem ingressos para o filme, pôsteres assinados pelo diretor e elenco, um jantar com os produtores do longa e até mesmo peças originais do figurino. Apesar da resistência de Trump, O Aprendiz deve estrear nos cinemas dos Estados Unidos no dia 11 de outubro, antes das eleições presidenciais do país em 5 de novembro, em que o republicano enfrentará Kamala Harris, do Partido Democrata. Já no Brasil, o filme será lançado em 17 de outubro pela distribuidora Diamond Filmes.

