Filme de ‘Game of Thrones’? O que se sabe sobre o projeto

Depois do sucesso na televisão e no streaming, o universo de Game of Thrones pode, enfim, chegar aos cinemas nos próximos anos. Segundo o site americano Hollywood Reporter, um longa derivado da fantasia épica de George R.R Martin está nos estágios iniciais de desenvolvimento na Warner Bros., que agora quer expandir sua trama de sucesso para as telonas.

O projeto, no entanto, tem pouca coisa definida até o momento — não há, por exemplo, nomes escolhidos para a direção e roteiro, muto menos elenco selecionado. A trama também não foi delimitada, mas a expectativa é que ela se concentre nos inexplorados acontecimentos que se seguiram ao final da história original, já que todos os projetos derivados filmados até agora — A Casa do Dragão, com duas temporadas lançadas, e O Cavaleiro dos Sete Reinos, prevista para 2025 — são ambientados muitos anos antes da história de Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

A mudança de estratégia da Warner Bros.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que um filme de Game of Thrones é cogitado: a ideia original dos showrunners da série, David Benioff e D.B. Weiss, era concluir a trama com três longas-metragens, ao invés da temporada final, lançada em 2019. O autor dos livros, George R.R. Martin também se demonstrou animado com a possibilidade de um filme, e chegou a discutir conceitos para um longa em 2014. A ideia, no entanto, nunca saiu do papel por uma opção da própria Warner, que queria manter a história como um conteúdo exclusivo da HBO.

Nos últimos anos, no entanto, muita coisa mudou no alto escalão da empresa, e a colaboração entre cinema e streaming se tornou mais comum: Batman, por exemplo, ganhou o spin-off O Pinguim, na MAX, assim como Duna, que está prestes a ter a série Duna: A Profecia lançada na plataforma. No caminho inverso, também há uma série de Harry Potter sendo produzida. Um filme de Game of Thrones, portanto, amplia a tendência e reforça a mudança na mentalidade do estúdio nos últimos anos.

