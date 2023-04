Festival inédito leva filmes de todo o globo para mais de 20 cidades

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A partir desta quarta-feira, 19 de abril, os cinemas brasileiros recebem um novo festival: o Filmelier no Cinema, que passa por mais de 20 cidades brasileiras até 10 de maio, e deve ocupar tanto salas de cinemas menores, de rua, quanto as de grandes redes, como Cinemark. A programação é composta por 20 títulos internacionais inéditos e diversificados, estrelados por nomes como Ethan Hawke e Isabelle Huppert.

As cidades que recebem o festival são: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Caxias do Sul, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Luís, São Paulo e Teresina.

Dentre os filmes exibidos, destacam-se Herói de Sangue, história de guerra com Omar Sy que arrecadou uma das maiores bilheterias francesas do ano; a biografia Tesla – O Homem Elétrico, com Ethan Hawke, e a A Sindicalista, filme baseado em uma história real com Isabelle Huppert. Os cinemas escolhidos para as exibições podem ser consultados no site, assim como a venda de ingressos. Confira a lista completa de longas:

Filmes selecionados:

99 Luas de Paixão (Suíca)

A Noite do Dia 12 (França)

A Sindicalista (França)

Além do Tempo (Holanda)

Barraco de Família (Brasil)

Blue Jean (Reino Unido)

Herói de Sangue (França)

Infiltrada: Golpe de Vingança (Estados Unidos)

Meu Vizinho Adolf (Israel, Polônia e Colômbia)

O Falsificador (Alemanha)

O Lugar da Esperança (Irlanda e Reino Unido)

O Último Soldado (China)

Os Filhos dos Outros (França)

Querida Zoe (Estados Unidos)

Rodeo (França)

Sem Ursos (Irã)

Tesla – O Homem Elétrico (Estados Unidos)

Três Mulheres: Uma Esperança (Países Baixos, Luxemburgo e Alemanha)

Uma Noite em Haifa (Israel e França)

Uma Nova Paixão (Austrália e Reino Unido)