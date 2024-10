Festival do Rio: nove filmes imperdíveis para ficar de olho este ano

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Acontece entre os dias 3 e 13 de outubro a 26ª edição do Festival do Rio, evento que abre as portas do Brasil para a primeira exibição de diversos longas gringos badalados, além de estreias de filmes nacionais que valem uma espiada. Entre as muitas produções, estão algumas que passaram por grandes festivais europeus e que miram a chance de brilhar no Oscar de 2025. Confira a seguir nove filmes imperdíveis para quem visitar o evento – e que também devem ficar no radar de quem ama cinema, para quando entrarem em circuito nacional.

Emilia Pérez

Principal concorrente do Brasil no Oscar pelo filme internacional, a produção francesa se passa principalmente no México e narra a história de uma mulher trans, líder de um cartel de drogas, que passa pela cirurgia de redesignação de gênero. A trama sobre identidade, do diretor Jacques Audiard, vai abrir o festival na Gala de Abertura, no Cine Odeon, no dia 3 de outubro. No circuito nacional, o filme está previsto para estrear no dia 6 de fevereiro de 2025. Saiba mais sobre horários do filme aqui.

Janis: Amores de Carnaval

O documentário feito com acervo do fotógrafo Ricky Ferreira acompanha a viagem da cantora Janis Joplin pelo Brasil em 1970. Na época, ela buscava se livrar da heroína. Enquanto isso, causou no país, viveu loucamente, foi expulsa do Copacabana Palace e chocou um Brasil em plena Ditadura Militar. Saiba mais.

O Quarto ao Lado

Novo filme de Pedro Almodóvar – e primeiro longa-metragem do diretor em língua inglesa –, a produção saiu com o prêmio máximo do Festival de Veneza e deve ser um peso pesado no Oscar do ano que vem. Saiba mais.

Os Enforcados

Novo filme do brasileiro Fernando Coimbra, de O Lobo Atrás da Porta, a produção traz Leandra Leal e Irandhir Santos em uma trama de eventos sucessivos embalados pela violência do Rio de Janeiro. O filme estreia no país em 21 de novembro Saiba mais.

Manas

Premiado no Festival de Veneza, o filme de Mariana Brennand narra a história de uma garota de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha da Ilha de Marajó, em um ambiente de machismo exacerbado. A jovem, então, desafia a família e a cultura local em busca de um futuro escolhido por ela. Saiba mais.

O Aprendiz

Com Sebastian Stan na pele de Donald Trump, o filme se passa entre os anos 1970 e 1980 e mostra como o magnata e ex-presidente americano se tornou a figura controversa e poderosa que é hoje. O filme estreia no restante do país no dia 17 de outubro. Saiba mais.

Conclave

O filme que fará parte do encerramento do festival traz Ralph Fiennes no papel de um decano e os bastidores da escolha de um novo papa. Dirigido por Edward Berger, de Nada de Novo no Front, e baseado no livro de Robert Harris, a produção já colocou Fiennes como um forte concorrente ao Oscar de melhor ator do ano que vem. No circuito, o filme estreia em janeiro.

The Seed of the Sacred Fig

O filme do iraniano Mohammad Rasoulof ganhou atenção especial no Festival de Cannes pela fuga do cineasta de seu país, perseguido por seus filmes críticos ao governo fundamentalista. Neste longa, um juiz se vê contra a própria esposa e filhas em meio à agitação dos protestos pró-democracia no Teerã. Saiba mais.

Baby

No filme nacional de Marcelo Caetano, um jovem sai da detenção e fica sozinho nas ruas de São Paulo, sem família ou recursos. Ao visitar um cinema pornô, ele conhece um homem mais velho com quem cria uma relação complexa, de paixão, ciúmes e exploração. Exibido na Semana da Crítica de Cannes este ano, o longa deu a Ricardo Teodoro o prêmio de ator revelação. Saiba mais.