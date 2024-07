Festival de Veneza terá novo filme de Walter Salles com Fernanda Torres

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Festival de Cinema de Veneza anunciou nesta terça-feira, 23, os filmes selecionados para concorrer ao cobiçado Leão de Ouro. Entre eles está o drama brasileiro Ainda Estou Aqui, novo filme do diretor Walter Salles, com participação especial de Fernanda Montenegro — dupla que marcou a história do cinema nacional com o clássico Central do Brasil (1998). A produção é protagonizada por Fernanda Torres, que dividirá o papel com a mãe em duas fases temporais, enquanto Selton Mello vai interpretar o marido da protagonista.

Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. A trama narra a história de sua mãe, Eunice Paiva, que será vivida pelas duas Fernandas. Ambientando nos anos 1970, durante a ditadura militar, a história segue uma família tradicional, formada pelo casal e seus cinco filhos, no Rio de Janeiro. Um episódio violento afeta o clã, levando Eunice a uma reinvenção forçada para cuidar de si e da prole.

De olho no mercado internacional, o longa também foi selecionado para outra mostra de cinema luxuosa, o Festival de Toronto (Tiff). A produção leva o selo de primeiro filme original Globoplay, e é uma co-produção entre Brasil e França. O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Quais são os filmes selecionados pelo Festival de Veneza 2024

O evento em Veneza acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. A lista de concorrentes ao prêmio traz ainda o aguardado Coringa 2; The Room Next Door, primeiro longa em inglês de Pedro Almodóvar; e Queer, de Luca Guadagnino, diretor de tramas pop como Rivais e Me Chame Pelo Seu Nome. Confira a seguir a lista completa de competidores pelo Leão de Ouro.

The Room Next Door, Pedro Almodovar

Campo di Battaglia, Gianni Amelio

Leurs Enfants Après Eux, Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

The Brutalist, Brady Corbet

The Quiet Son, Delphine Coulin, Muriel Coulin

Vermiglio, Maura Delpero

Sicilian Letters, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Queer, Luca Guadagnino

Love, Dag Johan Haugerud

April, Dea Kulumbegashvili

The Order, Justin Kurzel

Maria, Pablo Larrain

Trois Amies, Emmanuel Mouret

Kill the Jockey, Luis Ortega

Joker: Folie à Deux, Todd Phillips

Babygirl, Halina Reijn

Ainda Estou Aqui, Walter Salles

Diva Futura, Giulia Louise Steigerwalt

Harvest, Athina Rachel Tsangari

Youth – Homecoming, Wang Bing

Stranger Eyes, Yeo Siew Hua