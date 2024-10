Festival de Cinema Italiano traz novos e clássicos para salas e streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

De 7 de novembro a 8 de dezembro, o 19° Festival de Cinema Italiano preenche 120 salas de 80 cidades com sua programação voltada para lançamentos e títulos de repertório do país europeu. E as atividades não param por aí: no site oficial do evento, será possível conferir todos os filmes exibidos, lista que inclui obras de Federico Fellini, Vittorio De Sica, Ettore Scola e novatos em ascensão que trazem seus trabalhos ao Brasil pela primeira vez.

O festival é separado em três mostras: “Filmes Inéditos”, “Retrospectiva: O Humor do Cinema Italiano” e “Homenagem a Matteo Garrone”, que consiste de exibição de Eu, Capitão (2023), drama que venceu o Leão de Prata no Festival de Veneza e foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Na trama, os jovens irmãos senegalenses Seydou e Moussa decidem partir de sua nação rumo à Europa, mas enfrentam os piores desafios impostos sobre refugiados, ameaçados pelo deserto, pelo mar e pela violência dos homens.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil foi fundado pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) e é patrocinado pela Embaixada da Itália e a empresa Pirelli. Demais detalhes sobre a programação e salas contempladas estão disponíveis no site oficial. Confira a lista completa da seleção:

Inéditos

A Alma em Paz, de Ciro Formisano

Caracas, de Marco D’amore

E Se o Meu Pai, de Solange Tonnini

Éramos Crianças, de Marco Martani

Laf, de Michele Riondino

Mia, de Ivano De Matteo

Nascida para Você, de Fabio Mollo

O Penitente, de Luca Barbareschi

Romeu É Julieta, de Giovanni Veronesi

Toquinho: Encontros e um Violão, de Erica Bernardini

Um Mundo à Parte, de Riccardo Milani

Em Busca, de Giulio Base

Posso Entrar? Uma Ode a Nápoles, de Trudie Styler

Mais um Verão em Família, de Paolo Virzí

Parece Bastante Paris, de Leonardo Pieraccioni

Adeus, Garoto, de Edgardo Pistone

Retrospectiva

O Homem da Caixinha, de Carlo Ludovico Bragaglia (1950)

Totò A Colori, de Steno (1952)

Abismo de um Sonho, de Federico Fellini (1952)

Confusões à Italiana, de Mario Mattoli (1954)

O Ouro de Nápoles, de Vittorio De Sica (1954)

Guardas e Ladrões, de Mario Monicelli E Steno (1951)

Nápoles Milionária, de Eduardo De Filippo (1950)

A Dupla Explosiva, de Marcello Fondato (1974)

O Comum Sentido do Pudor, de Alberto Sordi (1976)

Onde Passaremos as Férias?, de Alberto Sordi, Mauro Bolognini, Luciano Salce (1978)

O Pequeno Diabo, de Roberto Benigni (1988)

A Viagem do Capitão Tornado, de Ettore Scola (1990)

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial