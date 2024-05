Festival de Cannes: 5 filmes que prometem causar barulho no evento

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em sua 77ª edição, o Festival de Cannes começa nesta terça-feira, 14, e vai até o dia 25 de maio. Mais de cinquenta títulos compõem a ampla programação do evento, que em anos anteriores revelou sucessos como Anatomia de uma Queda (2023) e Parasita (2019). Dentre a vastidão de estreias, VEJA selecionou cinco filmes que prometem dar o que falar no Festival. Confira a lista:

Megalopolis, de Francis Ford Coppola

Projeto mais ambicioso da carreira de Francis Ford Coppola, Megalopolis estava engavetado desde a década de 1980 e custou 120 milhões de dólares tirados do bolso do próprio diretor. Descrito por Coppola como “um épico romano ambientado na América moderna”, o filme segue César (Adam Driver), arquiteto que pretende reconstruir Nova York como uma utopia após um desastre obliterar a cidade. Além de Driver, o elenco conta com Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman e Jon Voight.

Tipos de Gentileza, de Yorgos Lanthimos

Quinta colaboração entre Emma Stone e o diretor Yorgos Lanthimos — cujo último filme, Pobres Criaturas, rendeu um Oscar de melhor atriz à Stone —, Tipos de Gentileza é uma das poucas atrações do Festival de Cannes que já tem data para estrear no cinema. O longa chega às salas de exibição dos Estados Unidos no dia 21 de junho, apesar de ainda não ter previsão de lançamento no Brasil. Narra as histórias independentes de um homem ávido por controlar a própria vida, um policial desnorteado com o reaparecimento de sua esposa perdida no mar e uma mulher determinada a encontrar um líder espiritual messiânico.

Lula, de Oliver Stone

Vencedor do Oscar de melhor diretor por Platoon (1986) e Nascido em quatro de julho (1989), Oliver Stone apresentará um documentário sobre a trajetória do atual presidente brasileiro em uma das sessões especiais do Festival de Cannes. O longa, que acompanha Lula desde sua prisão em 2018 até a reconquista do poder nas eleições de 2022, será exibido fora de competição no evento. Militante notório de esquerda, Stone já dirigiu várias obras centradas na política da América Latina, dentre elas, documentários sobre Fidel Castro e Hugo Chávez.

Oh, Canada, de Paul Schrader

Inspirado no romance Foregone, de Russell Banks, este drama ficcional acompanha os últimos dias de vida do documentarista Leonard Fife, um dos 60 000 desertores do exército americano que fugiram para o Canadá durante a Guerra do Vietnã para evitar o serviço militar. Jacob Elordi interpreta a versão jovem do protagonista, vivido posteriormente por Richard Gere. O filme marca a segunda colaboração entre Gere e o diretor Paul Schrader após o clássico Gigolô Americano, de 1980.

The Apprentice, de Ali Abbasi

Dirigido pelo cineasta iraniano-dinamarquês Ali Abbasi, o filme segue os primeiros anos da carreira empresarial de Donald Trump, que construiu um império imobiliário em Nova York entre as décadas de 1970 e 1980. Sebastian Stan interpreta o ex-presidente dos Estados Unidos no longa, cujo elenco de peso ainda conta com Jeremy Strong, Maria Bakalova e Martin Donovan.

