Festivais de cinema no Brasil vão agitar as salas até o fim do ano

Os cinéfilos brasileiros terão uma agenda robusta de festivais para se embrenhar até o fim do ano. Confira a seguir quais são eles, datas, e filmes para ficar de olho.

Festival do Rio

A 24ª edição do evento que ocorre no Rio de Janeiro começou nesta semana e vai até 16 de outubro. Na agenda, que trás uma variedade de novos filmes nacionais e internacionais, estão em destaque o sul-coreano Broker – Uma Nova Chance, premiado em Cannes este ano, os dramas franceses Corsage e Noites de Paris, e algumas opções mais pop, como o americano de terror Nanny e o novo drama com Harry Styles, Meu Policial. A programação completa e venda de ingressos está no site oficial do evento.

Mostra de SP

Volte a Sonhar é o nome que Eduardo Kobra deu à arte do pôster da 46ª Mostra. A imagem da garota tendo a cidade de São Paulo no horizonte e em conexão com o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès, realizado há 120 anos pic.twitter.com/3X74yuFLVo — Mostra SP (@MOSTRASP) September 29, 2022

A tradicional Mostra de Cinema Internacional de São Paulo começa logo após o Festival do Rio, entre 20 de outubro e 2 de novembro. A programação do evento será anunciada neste sábado, 8, e deve contar com uma mescla de produções que fizeram barulho nos festivais internacionais. Na abertura do evento, será exibido o americano Armageddon Time, do diretor James Gray, com grande elenco. Com a pandemia, a Mostra experimentou opções de exibição de filmes on-line. Ainda não se sabe se o evento irá repetir essa oportunidade para quem mora fora de São Paulo neste ano.

Festival do Cinema Italiano

Um dia depois do fim da Mostra de SP, em 3 de novembro, começa o Festival de Cinema italiano. O evento gratuito vai passar por 38 cidades e vai apresentar filmes inéditos e antigos do país europeu até o dia 4 de dezembro. Mais democrático, a mostra também terá opções de filmes on-line. Está na programação o filme Nostalgia, de Mario Martone, eleito pela Itália para representar o país no Oscar 2023. Outros destaques são Siccità (Seca), de Paolo Virzì, exibido no Festival de Veneza, e Calcinculo (Carrossel), de Chiara Bellosi, que estreou no Festival de Berlim de 2022.