Fernando Meirelles fará filme com o astro Ethan Hawke na Amazônia

O cineasta brasileiro Fernando Meirelles fará um filme na floresta amazônica com o ator americano Ethan Hawke. Segundo o anúncio divulgado pela revista Variety, o longa se chama The Last of the Tribe (O Último da Tribo, em tradução direta) e será um thriller sobre um ex-policial (papel de Hawke) contratado para assassinar o último membro de uma tribo indígena isolada.

Meirelles vai produzir o filme ao lado de Ed Saxon, que fez O Silêncio dos Inocentes. O roteiro será de Mark Bailey, de longas como Vulcão Whakaari e Queda Livre. Além de Hawke, o elenco também conta com a atriz e modelo brasileira indígena Zaya Guarani.

O projeto é mais um da ampla lista de novas produções que o diretor brasileiro passou a investir em parceria com os americanos. Recentemente, ele participou da série da Apple TV+ Sugar e dirigiu um episódio de O Simpatizante, drama da HBO com Robert Downey Jr. Em entrevista a VEJA, Meirelles disse que planeja dividir seu tempo entre Brasil e projetos gringos nos próximos anos.