Fernanda Torres participa de importante evento pré-Oscar com famosos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na manhã deste sábado, 16 de novembro, a atriz Fernanda Torres deu um passo importante em sua campanha para o Oscar, no qual pode concorrer à estatueta de melhor atriz por Ainda Estou Aqui. Junto a Walter Salles, ela participou do evento Deadline Contenders e foi entrevistada pelo repórter Ryan Fleming na frente de colegas de calibre. Estavam no mesmo evento nomes como Tilda Swinton, Julianne Moore, Saoirse Ronan, Steve McQueen, Josh O’Connor, Luca Guadagnino, Kevin Costner e Denis Villeneuve.

Fernanda foi questionada sobre a “paixão oculta” e a “resistência sutil” de sua personagem e disse ao público estrelado: “Eunice Paiva é uma mulher brasileira fantástica que ninguém conhecia e, de repente, Marcelo escreveu o livro sobre descobrir que a mãe era uma grande heroína. Walter me trouxe este filme, e queríamos ser fieis ao jeito que ela era na vida real. Eunice era uma mulher muito inteligente e se reinventou a partir da tragédia, foi de dona de casa para uma advogada que defendia os direitos humanos. Sua arma era o próprio sorriso e o controle das emoções. Descobri, por meio dela, o quão poderosa é essa contenção. Como atriz, é comum querer mostrar os sentimentos e chorar bem, e, de repente, descobri o quão poderoso é se segurar. Quase não foi sobre atuação, mas sobre ser. É muito raro chegar neste ponto”.

Sobre o filme, que almeja vaga entre os longas estrangeiros indicados e outras categorias, a atriz ainda destacou a simbologia elaborada pelo cineasta. “Primeiro, porque Walter já havia visitado aquela casa que, agora, reabriu por meio do cinema — o filme é uma ótima metáfora para o cinema. Segundo, porque o corpo de Rubens Paiva jamais foi encontrado. Hoje, esta obra é o corpo daquele homem. É a prova de que ele existiu”, refletiu.

Walter Salles também é um dos nomes cotados para a lista de cinco diretores que concorrerão ao prêmio. Sobre a relação de trabalho com ele, Fernanda relembrou o trabalho em Terra Estrangeira (1995), que ele co-dirigiu com Daniela Thomas, e a produção de Central do Brasil. Ao citar o filme e sua mãe, Fernanda Montenegro, a atriz foi surpreendida por aplausos na plateia. “Agora, estamos com este filme sobre a perseverança da felicidade e da afeição contra uma ditadura militar terrível. A minha presença e a da minha mãe nele também mostram que a arte, passada dela para mim, durou”, concluiu a atriz.

Qual a trama de Ainda Estou Aqui?

Ainda Estou Aqui é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história da família do autor, que carrega até hoje a dor de ter perdido o patriarca, Rubens Paiva, para a tortura dos militares em 1971. Com Fernanda Torres no papel da viúva Eunice, o filme acompanha a luta da mulher para criar os cinco filhos sozinha ao mesmo tempo em que busca justiça para o marido e transparência sobre os crimes do regime. O filme é apontado por publicações especializadas como Deadline e The Hollywood Reporter como um dos nomes de destaque da corrida às premiações, que ocorrem nos primeiros meses de 2025. O Oscar está marcado para 2 de março, enquanto a lista de indicados será divulgada em 17 de janeiro.

