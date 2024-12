Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro: “A vida presta”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Fernanda Torres celebrou sua indicação ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme dramático, por sua atuação como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Nesta segunda-feira, 9, a lista de indicados foi divulgada, e o longa de Walter Salles também foi nomeado na categoria de melhor filme em língua estrangeira.

“Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no glam com [minha maquiadora] Rebeca, em Londres. Hoje tem sessão aqui, uma loucura”, comemorou a atriz em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “Beijo, inacreditável! E, Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta”, disse Fernanda, cuja mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada na mesma categoria da premiação em 1999, pelo filme Central do Brasil, também de Salles.

A brasileira concorre com pesos pesados da gringa: estão na disputa Pamela Anderson, por The Last Showgirl; Angelina Jolie, por Maria Callas; Nicole Kidman, por Babygirl; Tilda Swinton, no filme O Quarto ao Lado; e Kate Winslet, no longa Lee.

Quais brasileiros já foram indicados ao Globo de Ouro?

Fernanda Torres se une a uma lista competente de atores que já foram nomeados ao prêmio. O mais recente foi Wagner Moura, em 2016, na categoria de melhor ator em série de drama por sua interpretação de Pablo Escobar na série Narcos. Antes dele, Fernanda Montenegro foi indicada a melhor atriz por Central do Brasil, de 1999. Sonia Braga soma o maior número de indicações ao prêmio: ela concorreu como atriz coadjuvante, pelos filmes O Beijo da Mulher-Aranha, de 1986, Luar sobre Parador, de 1989, e Amazônia em Chamas, de 1995.

Já entre os filmes, Ainda Estou Aqui reforça a lista de vários outros títulos nacionais indicados ao prêmio. A começar por Orfeu do Carnaval, em 1960; seguido por Dona Flor e seus Dois Maridos, em 1979; Pixote, a Lei do Mais Fraco, de 1982; Central do Brasil, em 1999; Abril Despedaçado, em 2002, e Diários de Motocicleta, de 2005 – estes três assinados por Walter Salles, de Ainda Estou Aqui. O último filme brasileiro indicado foi Cidade de Deus, em 2003.

