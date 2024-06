Eve Best, de ‘A Casa do Dragão’, fala sobre cena icônica da 1ª temporada

Em entrevista a VEJA, Eve Best, a princesa Rhaenys da série A Casa do Dragão, destrinchou os bastidores do momento em que, na primeira temporada, ela interrompeu a coroação de Aegon II (Tom Glynn-Carney) — e quase colocou ali mesmo um fim na guerra entre ele e a princesa Rhaenyra, trama que pauta a produção do universo de Game of Thrones. Na cena, ela toma uma decisão controversa mas que, ainda bem, permitiu que houvesse uma segunda temporada da série. Neste vídeo, confira a conversa com Eve e com Steve Toussaint, que dá vida ao marido de Rhaenys, lorde Corlys Velaryon, sobre a segunda temporada da série da HBO, os momentos marcantes do casal e o que esperar de ambos no futuro.