Estado de saúde de Jamie Foxx é mantido sob segredo, mas preocupa amigos

O estado de saúde de Jamie Foxx tem preocupado amigos e familiares. Segundo o site TMZ, fontes próximas ao ator, internado há três semanas por uma “emergência médica”, dizem que ele precisa de “todas as orações e votos de felicidade que seus fãs consigam reunir”. A condição que levou Foxx ao hospital, no entanto, segue sob segredo, e a família pediu privacidade para enfrentar o momento delicado.

Um dia antes de passar mal e ser levado às pressas para o hospital, Foxx gravava o filme Back In Action, na cidade de Atlanta. No dia 12 de abril, Corinne, a filha do ator, informou nas redes sociais que o pai havia sido hospitalizado, sem dar detalhes sobre o caso. “Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem”, diz a postagem no Instagram. “Felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está se recuperando.”

Desde então, a mídia internacional tem acompanhado o caso de longe. No dia 21 de abril, uma fonte disse à revista People que o ator está “Ok”, mas permanece hospitalizado. “Os médicos estão fazendo exames, mas ele está acordado e alerta”. O TMZ também relatou que Jamie não participará desta temporada de Beat Shazam, nem a filha Corinne, que é DJ no programa e tem ficado ao lado do pai no hospital.