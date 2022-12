Em dezembro, novidades da Netflix vão roubar seu tempo livre

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em dezembro, como de praxe, a Netflix aproveita o tempo livre proporcionado ao público pelas festas de fim de ano para lançar algumas produções bastante aguardadas. Neste mês, chegam à plataforma títulos como Pinóquio e Glass Onion, sequência do cativante Entre Facas e Segredos – mas Apple e Amazon também marcam presença na lista com seus serviços de streaming. Confira os principais filmes e séries para anotar na agenda de dezembro:

Pinóquio por Guillermo del Toro

Quando: 9 de dezembro

Onde: Netflix

Clássico emocionante sobre um boneco de madeira que ganha vida, Pinóquio aparece agora em versão musical animada em stop-motion, sob o olhar encantador do oscarizado Guillermo del Toro.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Quando: 16 de dezembro

Onde: Netflix

Novo filme de Alejandro G. Iñárritu mistura a vida pessoal do cineasta com a história do México. Deslumbrante, retrata questões como identidade, família, e a relação dúbia entre amar e odiar suas origens.

Emily em Paris: Temporada 3

Quando: 21 de dezembro

Onde: Netflix

A série leve e fashionista que conquistou o público da Netflix retorna para sua terceira temporada. Emily (Lily Collins) já está há um ano na cidade das luzes, mas os dramas profissionais e amorosos seguem atormentando sua trajetória.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Quando: 23 de dezembro

Onde: Netflix

Depois do sucesso de Knives Out (Entre Facas e Segredos, 2019), sua sequência confere maior destaque ao detetive Benoit Blanc (Daniel Craig). Agora, ele viajará até a Grécia para desvendar um mistério com novo elenco – que inclui Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke.

The Witcher: A Origem

Quando: 25 de dezembro

Onde: Netflix

Com a nova queridinha de Hollywood Michelle Yeoh no elenco, a série é ambientada mais de 1.000 anos antes dos acontecimentos de The Witcher. São mostrados os eventos que levaram os mundos de monstros, homens e elfos se fundirem em uma única sociedade.

Matilda: O Musical

Quando: 25 de dezembro

Onde: Netflix

Adaptação para as telas do premiado musical homônimo, o filme conta a história de uma menina de imaginação fértil e apaixonada por literatura, que vai decidir seu próprio destino com o apoio de sua professora favorita. A brilhante Emma Thompson integra o elenco como a diretora Trunchbull.

Ruído Branco

Quando: 30 de dezembro

Onde: Netflix

Com Adam Driver e Greta Gerwig, o longa – baseado no romance de 1985 de Don DeLillo – acompanha uma família tentando lidar com os conflitos universais do dia a dia. Questões filosóficas sobre morte e felicidade recheiam o novo trabalho do diretor Noah Baumbach.

Emancipation – Uma história de liberdade

Quando: 9 de dezembro

Onde: Apple TV+

Protagonizado por Will Smith, o filme conta a história de um homem escravizado que foge em busca da liberdade, em uma tortuosa jornada através de pântanos. É inspirado em fotos reais tiradas em 1863, que mostram as costas de Peter chicoteadas.

Filho da Mãe

Quando: 16 de dezembro

Onde: Amazon Prime Video

Com imagens inéditas, o filme acompanhas os bastidores da última turnê de Paulo Gustavo: ao lado da mãe, Déa, apresentou um show musical, entre tapas e beijos. A produção funciona como um reencontro com o ator, morto em 2021, e conta com depoimentos de amigos e familiares.