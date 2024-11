Elenco de ‘A Vilã das Nove’ opina sobre importância das novelas no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em cartaz nos cinema, A Vilã das Nove tem uma premissa curiosa: Roberta (Karine Teles) descobre que o seu passado misterioso foi transformado na trama de uma novela das nove, na qual ela é a vilã. Dirigido por Teodoro Poppovic, o filme que alia drama a comédia tem Alice Wegmann como Débora — a garota que leva a história até um dramaturgo em crise criativa. Já Camila Márdila é Paloma — atriz que, dentro do filme, vive a “vilã” Eugênia, versão novelesca de Roberta. “A novela foi uma maneira da gente contar de maneira divertida e hiperbólica algo que na vida real é mais complexo”, explica o diretor, dizendo que a trama é composta por duas camadas: o folhetim, “mais engraçado e exagerado”, e o filme em si, “mais sutil”.

Com uma temática tão brasileira, as atrizes não deixaram de refletir sobre o papel dos folhetins na cultura nacional. “Fomos forjados pelas novelas. Acho que a grande maioria dos brasileiros viu novela antes de ver cinema, então é algo muito forte”, opina Camila, que se inspirou em nomes como Adriana Esteves e Renata Sorrah para construir Eugênia. “A novela é parte da nossa formação social, da maneira com que a gente lida com a vida e uns com os outros”, completa Karine, apontando que o filme também levanta discussões sobre os limites de ficcionalizar histórias reais. “É uma conversa importante e que está no ar.”

Noveleira declarada, Alice Wegmann explica como o filme presta uma homenagem ao formato. “Tem muita brasilidade e coisas que a gente tá acostumada a ver. Todas as referências estão ali”, disse ela sobre o filme, destacando uma cena em que Eugênia encosta na parede e escorrega de maneira dramática enquanto se debulha em lágrimas — um clássico do melodrama. A atriz, que se dedicou mais às séries e cinema nos últimos anos, voltará para as telinhas em Vale Tudo, junto com Karine. “Tem cinco anos que eu não faço novela, mas eu sentia falta”, disse ela, que recentemente fez produções como Rensga Hits, da Globoplay, e Senna, da Netflix. “Uma carreira se constrói a longo prazo. Estou voltando para as novelas agora, depois fico mais um tempo sem fazer a novela, depois volta de novo”, explicou ela.

Confira o trailer de A Vilã das Nove:

