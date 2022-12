E o filme mais assistido pelos brasileiros no Telecine em 2022 foi…

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Principal canal e plataforma de streaming de filmes no Brasil, o Telecine revelou a VEJA qual foi a produção mais assistida entre os brasileiros em 2022. Que rufem os tambores – ou melhor, os motores –, o filme preferido dos assinantes da plataforma foi Velozes e Furiosos 9. A predileção pelo mais recente longa da franquia protagonizada por Dominic Toretto (Vin Diesel) ainda puxou outros dados curiosos. Segundo o Telecine, a saga foi a mais assistida de 2022 no streaming — fazendo do gênero de ação o mais popular do ano. O nono filme alcançou também o topo do ranking de audiência da TV paga quando foi exibido no canal em 20 de fevereiro. Já o cineasta Justin Lin, que assinou cinco dos nove filmes da série, foi o diretor mais buscado pelos usuários no catálogo da plataforma.

Adiado pela pandemia, Velozes e Furiosos 9 foi um dos primeiros filmes a chegar aos cinemas quando as salas foram reabertas, no meio de 2021. Em um momento de queda dos casos de Covid-19, graças ao avanço da vacina, a produção chegou a 726 milhões de dólares em bilheteria no mundo. Apesar do número ser expressivo, ele é baixo considerando o sucesso da saga: tanto o sexto quanto o quinto filme da trama passaram de 1 bilhão de dólares em bilheteria.