É Assim que Acaba: o que esperar da adaptação do livro de Colleen Hoover

A adaptação de É Assim que Acaba, da americana Colleen Hoover — autora que lidera a lista semanal de livros mais vendidos no Brasil na categoria ficção — é uma das estreias mais aguardadas do cinema em 2024. Fenômeno absoluto no TikTok, o enredo trata de questões espinhosas, como luto e violência doméstica, envoltas em tramas de superação e romance. Abaixo, reunimos tudo o que você precisa saber sobre o filme. Confira:

Data de lançamento

Depois de ter sua estreia adiada duas vezes, É Assim que Acaba chega aos cinemas brasileiros no dia 8 de agosto. Inicialmente, o longa estava previsto para estrear em 9 de fevereiro de 2024, mas a produção foi interrompida pela greve de atores e roteiristas que aconteceu em Hollywood entre julho e novembro do ano passado. O filme foi adiado para junho de 2024 e, em seguida, para a data de lançamento atual.

Sinopse

Assim como no livro, o enredo acompanha a história e relacionamentos turbulentos da floriculturista Lily Bloom. Colleen Hoover revelou no Instagram que a trama foi vagamente inspirada em sua mãe, que deixou para trás um casamento abusivo e violento com o marido. Confira a sinopse oficial do longa, divulgada pela Sony Pictures:

“É Assim Que Acaba, o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado para o cinema, conta a história envolvente de Lily Bloom, uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e perseguir o sonho de abrir seu próprio negócio. Um encontro casual com o charmoso neurocirurgião Ryle Kincaid desencadeia uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a lembram do relacionamento de seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan, reaparece repentinamente em sua vida, seu relacionamento com Ryle é abalado, e Lily percebe que deve aprender a confiar em sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro.”

Elenco estrelado

A atriz Blake Lively, famosa pelo papel de Serena van der Woodsen em Gossip Girl, e Justin Baldoni, galã de Jane the Virgin que também assina a direção do longa, viverão o casal protagonista Lily e Ryle. Já Atlas será interpretado por Brandon Sklenar, da série 1923. Jenny Slate, Hasan Minhaj e Amy Morton completam o elenco. A produção é de Alex Saks, Jamey Heath e Christy Hall, que também escreveu o roteiro baseado no livro de Hoover. A autora, aliás, é uma das produtoras executivas do filme, ao lado de Blake Lively.

Veja o trailer de É Assim que Acaba

