‘Doutor Estranho 2’ sofre queda brusca nas bilheterias

Em seu final de semana de lançamento, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura consagrou-se como a melhor estreia do ano até aqui, com estrondosos 450 milhões de dólares em bilheteria mundial. Já em sua segunda semana nos cinemas, o longa protagonizado por Benedict Cumberbatch sofreu uma queda significativa de público, apesar de ter mantido o primeiro lugar nos Estados Unidos e também no ranking brasileiro, divulgado pela Comscore. Em território nacional, Doutor Estranho 2 levou 1,44 milhão de espectadores aos cinemas, computando 31,43 milhões de reais – na semana anterior, foram 3,5 milhões de pessoas e 75 milhões de reais. No acumulado, são 6,17 milhões de espectadores e 126,34 milhões de reais.

Lá fora, o baque foi maior: nos Estados Unidos e no Canadá, onde tinha somado 185 milhões de dólares no fim de semana de estreia, Doutor Estranho 2 caiu em 67%. O número é um pouco maior se comparado a outras estreias recentes da Marvel, como Eternos e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que experienciaram quedas de 61 e 52%, respectivamente. Ainda assim, com 61 milhões de dólares dessa segunda semana, o filme soma 291,9 milhões de dólares na América do Norte, superando os 232,6 milhões que o primeiro Doutor Estranho computou ao longo de toda sua temporada nos cinemas por lá. Ao redor do mundo, o filme totaliza até o momento 688,1 milhões de dólares.

No Brasil, o ranking de mais vistos, feito pela empresa Comscore, fica completo com: O Homem do Norte; Sonic 2; Animais Fantásticos – Os Segredos de Dumbledore; Detetives do Prédio Azul 3; O Peso do Talento; Medida Provisória; Cidade Perdida; Jujutsu Kaisen e Meu Amigãozão – O Filme.