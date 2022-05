‘Doutor Estranho 2’: As produções essenciais para entender o novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas nesta quinta-feira, 5, e, como um bom filme da Marvel, o longa protagonizado por Benedict Cumberbatch se conecta com outras tramas do amplo universo do estúdio. Para quem não acompanha filme a filme dessa intrincada rede de super-heróis, é possível aproveitar a superprodução reduzindo a lista a três títulos que precisam ser vistos antes para que tudo faça sentido. Confira:

Doutor Estranho (2016)

Lançado em 2016, o primeiro filme de Doutor Estranho é obrigatório para a compreensão da sequência — afinal, é uma continuação. No longa conhecemos a história de Stephen Strange (Cumberbatch) e acompanhamos o acidente que leva o então médico a avançar nas artes místicas e se tornar, em última instância, o mago Doutor Estranho. A produção está disponível no Disney+.

WandaVision

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) tem um papel importante na sequência de Doutor Estranho, dando continuação aos eventos da minissérie estrelada por ela, produção original da plataforma Disney+. No enredo, Wanda sequestra uma cidade e cria um mundo artificial para lidar com o luto da perda de Visão. Em entrevista à revista D23, o produtor Richie Palmer explicou que as experiências vividas pela personagem na série moldarão suas ações no próximo filme: “Nós a vimos pela última vez estudando o Darkhold, um perigoso livro de feitiçaria. Aonde isso a levará a seguir, e se ela será tocada por sua loucura, é um fio condutor do novo filme”, disse. O livro mencionado aparece na cena pós-crédito da série, em que Wanda estuda a obra após tirá-la de Agatha Harkness.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O terceiro longa de Homem-Aranha, vivido por Tom Holland, expandiu, de vez, a ideia de multiverso na Marvel. Na trama, o personagem de Benedict Cumberbatch acaba se atrapalhando com a magia e abre as portas do multiverso enquanto tenta ajudar Peter Parker, o que possibilitou a aparição das versões antigas do Homem-Aranha, interpretadas por Tobey McGuire e Andrew Garfield. Doutor Estranho 2 se passa apenas alguns meses depois desses acontecimentos. A produção está disponível para aluguel em plataformas como o Now.