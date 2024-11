Donald Trump é “homenzinho paranoico e assustado”, diz Sebastian Stan

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Sebastian Stan, ator que interpreta Donald Trump na polêmica cinebiografia O Aprendiz, teceu duras críticas ao ex-presidente americano e atual candidato à Casa Branca durante uma entrevista ao The Hollywood Reporter no domingo, 4, na qual chamou Trump de “homenzinho paranoico e assustado” que “não se importa com a situação [do povo]”. Stan também enfatizou a importância dos eleitores assistirem ao filme, que retrata a vida pessoal e ascensão de Trump no ramo imobiliário entre os anos 1970 e 1980.

“Se você mora neste país, deveria assistir [a O Aprendiz], porque é seu direito. Você tem o direito de ser curioso e saber o que há para saber”, comentou o ator, que nasceu na Romênia e se mudou para os Estados Unidos com a mãe aos 12 anos de idade. Ele continuou: “Afinal, o que há de tão controverso neste filme? Acho que a parte mais assustadora é o nosso próprio nível de negação da realidade neste momento. Tudo o que está no filme foi documentado. Há pessoas que vão dizer: ‘Não sabemos mais qual é a verdade’, e esse é o problema. Você pode criar sua própria verdade neste momento, acreditar no que quiser, e é isso que as pessoas estão fazendo”, disse.

O longa sofreu ataques de Donald Trump e sua equipe por conter uma cena polêmica: o então magnata imobiliário estupra sua primeira esposa, Ivana Trump. A cena surgiu de um relato feito pela própria durante o processo de divórcio, mas ela voltou atrás anos depois dizendo que o “estupro” mencionado não deveria ser interpretado de maneira literal. Em sua conta na rede Truth Social, Trump descreveu o filme como “um trabalho barato, difamatório e politicamente repugnante, feito logo antes da eleição presidencial de 2024 para tentar prejudicar o maior movimento político da história do nosso país, Make America Great Again“. Na postagem, o candidato republicano ainda escreveu que a ex-esposa, Ivana, era “uma pessoa gentil e maravilhosa” com quem teve “um ótimo relacionamento”.

Para Stan, assistir ao filme é uma forma de vivenciar, e não apenas ouvir, informações sobre Trump que já eram de conhecimento público. “É a experiência de estar com essa pessoa por duas horas, conhecer sua origem, e realmente se perguntar no final: ‘Você confia nessa pessoa? Você realmente acha que esse cara vai tomar decisões boas para você, ou decisões boas apenas para ele?’ E deixe-me dizer uma coisa: há um homenzinho paranoico e assustado que ainda está lá fora lutando para entrar no clube de associados de Manhattan e ter seu nome colocado em uma placa na parede. Ele não se importa com sua situação”, concluiu o ator.

