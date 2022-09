Doc sobre Bowie e filme com Harry Styles: o que ver no cinema em setembro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os cinemas do Brasil enfrentam um queda considerável em bilheteria. No mês de setembro, produções esperadas, como o filme de terror com Florence Pugh e Harry Styles, além do documentário sobre David Bowie, podem ser um sopro de vida para a arrecadação das salas de exibição. Confira abaixo boas estreias que valem a pena ficar de olho:

Um Lugar Bem Longe Daqui – 1º de setembro

Adaptação do livro homônimo escrito por Delia Owens, a história acompanha a vida de Kya, jovem que cresceu sozinha no brejo da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Isolada da cidade próxima e vista com maus olhos pelos moradores, a ‘Menina do Brejo” foi envolta em vários rumores. Após um assassinato no pântano, nas redondezas onde ela mora, Kya se torna a principal suspeita do caso. O longa é dirigido por Olivia Newman e conta com Daisy Edgar-Jones no papel principal.

Men – Faces do Medo – 8 de setembro

No novo filme de Alex Garland, diretor de Ex-Machina, Harper (Jessie Buckley) é uma jovem que acabou de passar por uma tragédia pessoal. Seu marido morreu sob circunstâncias suspeitas. Com o objetivo de se recuperar e para lidar melhor com o luto, ela decidi ir sozinha para um retiro em um campo inglês. O que era para ser tranquilo, porém, se transforma em pesadelo quando Harper percebe que alguém (ou algo) a persegue.

Moonage Daydream – 15 de setembro

A produção vai explorar a jornada criativa, musical e espiritual de David Bowie – que teve destaque não só na música, mas também no cinema. O filme conta com imagens de arquivo pessoal, desenhos, gravações, performance inéditas e diários nunca vistos antes para contar a história de um dos cantores mais influentes da história.

Órfã 2: A Origem – 15 de setembro

Treze anos após dar vida a Esther Albright, a “criança” diabólica de a O Órfã, Isabelle Fuhrman retorna ao papel em uma sequência. O longa-metragem será ambientado antes dos eventos do primeiro filme e deve mostrar como a garota fugiu de uma clínica psiquiátrica na Estônia e foi parar nos Estados Unidos fingindo ser a filha perdida de um casal rico. Acolhida pela nova família e uma psicóloga, Esther começa a mostrar suas verdadeiras intenções com os novos pais enquanto um detetive tenta provar que menina não é quem diz ser.

Não Se Preocupe, Querida – 22 de setembro

Após a ótima estreia na direção com a elogiada comédia Fora de Série, Olivia Wilde retorna para o comando de um filme fazendo sua estreia no terror. Em Não Se Preocupe, Querida, Florence Pugh interpreta uma mulher que tem a vida perfeita ao lado do marido, vivido pelo popstar Harry Styles. Enquanto ela se ocupa com os afazeres de casa, ele trabalha no misterioso Projeto Vitória, que visa construir uma cidade utópica para mudar o mundo. O problema começa quando esposas dos maridos que trabalham no projeto passam a questionar seus objetivos — já que elas não sabem absolutamente nada sobre a empreitada.