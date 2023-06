Disney repagina calendário de estreias e adia ‘Avatar’ mais uma vez

Quem se animou com Avatar: O Caminho da Água e esperava por um intervalo mais curto até a próxima sequência já pode tirar seu cavalinho alienígena da chuva: em meio à reestruturação do calendário da Disney, Avatar 3, ainda sem título oficial, foi adiado em um ano. Agora, a data de estreia americana fica para 19 de dezembro de 2025. O quarto filme deve ser lançado em dezembro de 2029 e o último, em dezembro de 2031. Se essas datas se mantiverem, a saga chegará ao fim 22 anos após o lançamento do primeiro filme.

No Twitter, o produtor Jon Landau explicou: “Cada filme Avatar é uma jornada animadora e épica que exige tempo para atingir a qualidade a qual nós, cineastas, almejamos e a qual o público se acostumou a assistir. A equipe está trabalhando duro e mal podemos esperar para trazer os espectadores de volta à Pandora em dezembro de 2025.”

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa — Jon Landau (@jonlandau) June 13, 2023

A mudança de planos tem como motivo a extensa e detalhista pós-produção dos filmes de ficção científica, que exigem um complicado trabalho com efeitos visuais. Além disso, o estúdio teve mudanças em todo o seu calendário devido a atual greve dos roteiristas de Hollywood. A paralisação suspendeu as filmagens de Blade e Thunderbolts, por exemplo, o que causou efeito dominó para todas as datas do Universo Cinematográfico Marvel. O clímax da fase atual de filmes e séries, Vingadores: Dinastia Kang, deve ocorrer em maio de 2025, com um ano de atraso. Com as mudanças, 2024 terá duas estreias da Marvel — Capitão América 4 em julho e Thunderbolts em dezembro. O ano seguinte trará Blade em fevereiro e O Quarteto Fantástico em maio. Deadpool 3, por outro lado, foi adiantado: o filme será lançado com seis meses de antecedência, em maio de 2024.

Outras novidades no calendário são o live-action de Moana: Um Mar de Aventuras estrelado por Dwayne Johnson, com data marcada para 27 de junho de 2025, e uma nova sequência da franquia Alien, para 16 de agosto de 2024.

