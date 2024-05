Disney divulga primeiro trailer de Moana 2; veja vídeo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Disney lançou o primeiro trailer de Moana 2, — sequência da animação de sucesso lançada em 2016 —, nesta quarta-feira, 29. Nas imagens, Moana e Maui, dublados por Auliʻi Cravalho e Dwayne Johnson, respectivamente, embarcam em mais uma aventura oceânica.

Segundo a sinopse, o longa mostrará os dois amigos três anos após sua primeira aventura, viajando pelo mar: “Depois de receber um telefonema inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da Oceania e para águas perigosas e há muito perdidas para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou”.

“Este é um chamado dos ancestrais para navegarmos para novos céus e reconectarmos nosso povo através de todo o oceano”, diz a protagonista no trailer. Depois de um minuto, Maui aparece de surpresa em seu barco, com uma galinha e um porco, dizendo que eles são os “lanches de barco”.

Moana 2 foi escrito e dirigido por David G. Derrick Jr., que faz sua estreia na direção de longas-metragens. A dupla musical Abigail Barlow e Emily Bear, assim como Opetaia Foa’i e Mark Mancina, que trabalharam no primeiro filme, retornam para a trilha sonora da sequência. Entretanto, Lin-Manuel Miranda não retorna.

Lançado em 2016, Moana gerou mais de 680 milhões de bilheteria mundial. No Disney+, o filme teve 1 bilhão de horas consumidas só em 2023.

A Disney também trabalha em um live-action de Moana, com Dwayne Johnson no papel de Maui, mas sem Auliʻi Cravalho no papel principal. Em entrevista à Variety, a atriz declarou estar feliz com a expansão do universo de Moana. “Eu amo que Moana seja uma heroína para todos. Mudou o que significava ser uma princesa da Disney. Você pode ser forte e corajoso e enfrentar um semideus. É muito bom que mais e mais gerações possam se identificar com esse personagem.”, disse.

A animação tem previsão de estreia para 28 de novembro.

Confira o trailer:

