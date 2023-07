Dinossauro ‘Barney’ vai virar filme para ‘millennials desencantados’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Por meio do tão aguardado live-action Barbie, que estreia nos cinemas em julho, a Mattel pretende estender o reinado nostálgico da boneca icônica para o público adulto — com uma trama que, ao que tudo indica, vai dar vazão a certos questionamentos existenciais. A próxima aposta da companhia americana segue a mesma linha: o filme do dinossauro roxo Barney, do popular programa infantil Barney e Seus Amigos, não será para crianças, revelou o executivo da Mattel Films Kevin McKeon. Produzido pelo ator oscarizado Daniel Kaluuya, o longa promete ter apelo semelhante ao das criações do badalado estúdio A24, mostrando que a Mattel “[está no cinema] para fazer arte”.

Em entrevista à revista The New Yorker, McKeon disse que Barney será “surrealista”, como os trabalhos dos diretores Charlie Kaufman (Estou Pensando em Acabar com Tudo) e Spike Jonze (Ela). “Estamos inclinados à angústia millennial, em vez de fazer algo para as crianças”, contou McKeon. “É realmente para adultos. Não que seja classificado para maiores de 18, mas vai focar nas provações e tribulações de ter trinta e poucos anos, após ter crescido com Barney — o nível de desencanto dessa da geração”.

