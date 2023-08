Dia dos Pais: 3 filmes que são boas pedidas para assistir em família

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Datas comemorativas são sempre uma boa oportunidade para reunir a família em volta da televisão — com um balde de pipoca gigante ao alcance de todos de preferência. VEJA selecionou três filmes que retratam a paternidade de diferentes formas e são boas pedidas para celebrar o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 13 de agosto. Todos estão disponíveis em plataformas de streaming. Confira:

Busca Implacável

Onde assistir: Star+

Clássico das tramas de ação, Busca Implacável (2008) acompanha um ex-agente da CIA que passa a trabalhar como segurança particular. Divorciado e ultraprotetor da filha, o protagonista se vê em um pesadelo quando, em uma viagem à Europa, a jovem desaparece junto de uma amiga, vítimas de uma quadrilha de tráfico humano. Assim, o paizão enfrenta uma corrida contra o tempo e muita porradaria com uma poderosa máfia, determinado a salvar a garota. Com Liam Neeson no papel principal, o filme integra uma franquia, completa por outras duas produções — vale a maratona.

Doze É Demais

Onde assistir: Disney+

Ocupando posto especial dentre as tão estimadas comédias familiares da Sessão da Tarde, Doze é Demais (2004) é diversão garantida. No longa, o sempre fantástico Steve Martin é pai de nada menos que doze rebentos de diferentes faixas etárias: dos gêmeos pestinhas aos adolescentes dramáticos — e até uma primogênita já adulta, o homem precisa ter jogo de cintura para lidar com as trapalhadas da prole. Durante uma viagem a trabalho da esposa, ele deve balancear as responsabilidades paternas com seu cargo de técnico de um time de futebol americano, se metendo em grandes confusões. Em 2005, o filme ganhou uma sequência igualmente imperdível.

King Richard

Onde assistir: HBO Max

Papel que concedeu a Will Smith o Oscar de melhor ator em 2022, Richard Williams é um pai no mínimo controverso. Rigoroso, cobrava uma disciplina implacável das filhas, determinado a transformá-las em grandes campeãs do tênis — nem é preciso dizer que ele conseguiu realizar o sonho. Smith brilha neste filme intenso e emocionante, com interpretações também primorosas das jovens atrizes que vivem Serena e Venus Williams — estrelas do tênis na vida real — quando jovens.