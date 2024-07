De ‘MaXXXine’ a ‘Deadpool e Wolverine’: as estreias de julho nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com a chegada de Divertida Mente 2 às salas no fim de junho, os cinemas nunca estiveram tão movimentados em 2024 — e as estreias de julho pretendem manter o fuzuê. No calendário, destacam-se continuações ou desfechos de franquias com público fiel, do entretenimento juvenil a contos sangrentos para adultos. Confira os principais lançamentos do mês:

Meu Malvado Favorito 4

Quando: 4 de julho

Quarto capítulo da saga animada sobre um ex-vilão e suas três filhas adotivas, o novo filme retoma a história de Gru após o nascimento de seu primeiro herdeiro biológico, Gru Jr., que não é um bebê fácil de lidar. O protagonista, porém, é atormentado por mais do que o choro do filho quando o algoz Maxime Le Mal passa a perseguir sua família e o força a fugir. Na jornada, o núcleo vive situações absurdas características da franquia — e sobra tempo até para que os famosos minions ganhem superpoderes.

Entrevista com o Demônio

Quando: 4 de julho

Filmado e editado como um programa de auditório americano dos anos 1970, Entrevista com o Demônio imagina a transmissão de um exorcismo ao vivo no talk show do apresentador Jack Delroy (David Dastmalchian). Com a esperança de aumentar a audiência e bater de frente com o concorrente Johnny Carson, ele convida a parapsicóloga June (Laura Gordon) a demonstrar seu trabalho com a adolescente Lilly (Ingrid Torelli), que se diz possuída pelo demônio. O experimento logo sai de controle, aterrorizando os presentes no auditório e os espectadores em casa.

MaXXXine

Quando: 11 de julho

Desfecho aguardado da trilogia iniciada em 2022 por X: A Marca da Morte, MaXXXine retoma o protagonismo de sua personagem-título, que agora busca trocar a indústria pornográfica pelo estrelato colossal de Hollywood. Para conseguir trabalhar em seu primeiro filme convencional — um terror B —, contudo, ela tem que enfrentar um serial killer que ataca as pessoas ao seu redor. O mistério sustenta não só a tensão e violência esperadas do filme, como leva a personagem em uma jornada pela Los Angeles dos anos 1980.

Twisters

Quando: 11 de julho

Quase 30 anos após o sucesso de Twister (1996), Hollywood retorna ao mundo dos caçadores de tempestades, meteorologistas fascinados por tornados que se colocam no meio dos perigosos fenômenos para descobrir como melhor contê-los. Sem os personagens do longa original, a sequência é protagonizada por Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), que tem que superar as desavenças com o baderneiro Tyler Owens (Glenn Powell) para impedir múltiplas tempestades nunca vistas no estado de Oklahoma.

Deadpool & Wolverine

Quando: 25 de julho

Maior lançamento do Universo Cinematográfico Marvel de 2024, o terceiro filme protagonizado pelo zombeteiro anti-herói Deadpool (Ryan Reynolds) o reúne com o sisudo Wolverine (Hugh Jackman), personagem com o qual dividiu a tela em X-Men Origens (2009). Opostos, ambos têm que superar suas diferenças para derrotar um inimigo em comum, cruzando dimensões e quebrando a quarta parede com as piadas obscenas que são assinatura do protagonista.

