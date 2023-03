De Jamie Lee Curtis a Brendan Fraser: Oscar redime atores desprezados

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Transmitida na noite de domingo, 12, a cerimônia da 95ª edição do Oscar trouxe poucas surpresas e resultados previsíveis — Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, comprovou sua potência. Embora os resultados nas categorias de atuação já fossem esperados, foi difícil não se sensibilizar com a empolgação dos vitoriosos. As quatro estatuetas foram entregues para veteranos da indústria, todos acima de 50 anos de idade e indicados pela primeira vez ao Oscar. Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser e Michelle Yeoh: em comum, todos foram finalmente reconhecidos pela Academia e transpareceram a emoção em seus agradecimentos.

Nascido no Vietnã, Ke Huy Quan teve uma passagem triunfosa pelo cinema dos anos 1980, escolhido por Steven Spielberg para Indiana Jones e o Templo da Perdição, além de participar do pop Os Goonies. Depois do sucesso como ator mirim, ele passou anos afastado das telonas — foi graças a Tudo em Todo Lugar que Quan voltou para o radar de Hollywood. “Devemos acreditar nos sonhos. A todos os atores, mantenham seus sonhos vivos. Obrigado por me receberem de volta”, discursou o ator em meio às lágrimas. Jaime Lee Curtis, por sua vez, nunca ficou sem papéis no cinema — mas foi preterida pela Academia ao longo de sua carreira por preferir filmes do filão do horror, os quais homenageou em seus agradecimentos. Aos 64 anos, Jaime também honrou suas veias artísticas ao mencionar seus pais, os atores Tony Curtis e Janet Leigh: “Para minha mãe e meu pai que no passado foram indicados ao Oscar: eu acabei de ganhar um Oscar!”

Brendan Fraser, assim como Quan, subiu ao palco extasiado para receber seu prêmio. Nos anos 1990, Fraser protagonizou vários sucessos de bilheteria, especialmente de aventura e comédia, caso do pastelão George, O Rei da Floresta e da franquia A Múmia. Afastado dos holofotes por duas décadas em razão de uma leva de traumas, o americano voltou à cena pelo papel em A Baleia. “Comecei neste negócio há 30 anos, as coisas não foram fáceis mas havia uma abertura que não apreciei na época, até que acabou. Só tenho a agradecer por este reconhecimento”, disse.

Em um dos momentos mais aguardados da noite, Michelle Yeoh foi a quarta veterana a ser exaltada na noite de domingo — em uma vitória histórica. A estrela de Tudo em Todo Lugar é a primeira mulher asiática a levar o prêmio de melhor atriz, além de ter quebrado um jejum de mais de duas décadas do Oscar, que até então só havia premiado uma única mulher não branca na categoria, Halle Barry, em 2002. “Não deixe ninguém dizer que você já passou do seu auge”, aconselhou Michelle com a estatueta em mãos, em referência ao tradicional etarismo da indústria, que atinge às mulheres com mais força.