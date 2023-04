De Harry Potter e Crepúsculo, onda dos ‘reboots’ atesta crise em Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Harry Potter, Crepúsculo, John Wick e até Invocação do Mal, nas últimas semanas foram anunciados diversos projetos de séries de TV derivadas de filmes e de outras séries de muito sucesso. Os anúncios chegam em um momento delicado, no qual os grandes estúdios americanos enfrentam ameaça de greve do sindicato dos roteiristas. O programa EM CARTAZ, da VEJA, deu detalhes sobre essas séries e como elas se mostram um sintoma da crise criativa pela qual Hollywood passa. Confira no vídeo a seguir: