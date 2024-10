De Coringa a Almodóvar: as principais estreias de outubro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Já em seu último trimestre, o ano de 2024 começa a levar alguns dos principais candidatos ao próximo Oscar para o circuito comercial. Em razão disso, outubro foge à regra dos meses anteriores e não aposta tanto em títulos de horror, apesar do Dia das Bruxas estar logo ali, no dia 31. Os sustos e pesadelos, então, ficam a cargo de narrativas sombrias sobre personagens provocativos, do temido vilão Coringa até o candidato à presidência americana Donald Trump. Confira as principais estreias do mês:

Coringa: Delírio a Dois

Quando: 3 de outubro

Cinco anos após o sucesso de Coringa, o diretor Todd Phillips convoca Joaquin Phoenix para retomar o papel que lhe rendeu o Oscar. Dessa vez, porém, a loucura é compartilhada: Lady Gaga interpreta sua nova comparsa, Lee, fã obsessiva que acaba no mesmo hospício que o palhaço assassino. Ao mesmo tempo em que o criminoso é julgado pelos crimes do primeiro filme, a nova personagem o influencia a se render à insanidade, espiral ilustrada por múltiplos números musicais.

A Garota da Vez

Quando: 10 de outubro

Em sua estreia na direção, a atriz Anna Kendrick — mais conhecida por papéis cômicos e musicais, de Amor Sem Escalas a A Escolha Perfeita — surpreende na escolha de gênero: o terror. Em A Garota da Vez, ela interpreta uma aspirante a atriz que participa de um gameshow de namoro e ganha um encontro com um solteirão misterioso. O homem então a surpreende com um detalhe: ele é o serial killer Rodney Alcala e ela acaba de cair em uma armadilha.

O Aprendiz

Quando: 17 de outubro

Nos últimos anos, poucas figuras foram tão analisadas quanto Donald Trump, magnata e ex-presidente republicano dos Estados Unidos que agora tenta uma nova eleição com a promessa de tomar medidas antidemocráticas se retornar à Casa Branca. Mesmo assim, o filme O Aprendiz tenta revelar mais sobre a psique e as origens da figura, que entrou no meio corporativo americano no fim dos anos 1970. Parece ter funcionado: furioso com o resultado, o presidenciável tentou até impedir seu lançamento, mas falhou.

O Quarto ao Lado

Quando: 24 de outubro

Novo drama de Pedro Almodóvar, O Quarto ao Lado é seu primeiro longa inteiramente falado em inglês, estrelado por Tilda Swinton e Julianne Moore. A mudança de língua, porém, não parece ter afetado sua maestria, já que o trabalho saiu do Festival de Veneza com o troféu de melhor filme. Nele, uma jornalista recorre a uma antiga amiga escritora após descobrir que está no fim de sua vida.

Megalópolis

Quando: 31 de outubro

Diferente de qualquer outra estreia do mês ou do ano, Megalópolis está em produção desde os anos 1980, mas nunca foi realizado antes por problemas de financiamento. O cineasta Francis Ford Coppola, de O Poderoso Chefão, então, decidiu tomar as rédeas de sua carreira, vendeu a vinícola que o trazia milhões de dólares e pagou pelo próprio filme, certo de que o projeto era digno de tal esforço. Em 31 de outubro, ele enfim chega às telas do Brasil, para que milhares de espectadores julguem se sim ou não. Na história ambiciosa, um arquiteto prolífico tem que lutar contra um prefeito retrógrado que o impede de construir uma cidade utópica.

Anora

Quando: 31 de outubro

Outro longa querido pelos festivais europeus de 2024, Anora foi eleito o melhor filme da seleção de Cannes pelo júri encabeçado por Greta Gerwig. Em cenário propriamente americano, a narrativa acompanha a jovem garota de programa titular, que se casa por impulso com o filho de um oligarca russo após alguns dias de romance. A decisão imprudente é para ela um sonho realizado, mas um pesadelo para os pais do rapaz, que viajam para Nova York em busca da anulação do matrimônio.

