De ‘Amsterdam’ a ‘Adão Negro’: o que ver nos cinemas em outubro

Outubro reserva boas estreias nos cinemas para colocar na agenda. Além do aguardado filme de David O. Russell, que traz um elenco estrelado de Hollywood, e da nova aposta da DC Comics para fazer frente à Marvel, o mês ainda reserva produções de Halloween em que vale ficar de olho. Confira:

Amsterdam – 6 de outubro

Nos anos 1930, a enfermeira Valerie (Margot Robbie) e os soldados Burt (Christian Bale) e Harold (John David Washington) se tornam grandes amigos — e fazem um juramento de sempre protegerem uns aos outros. Metidos em uma enrascada após presenciar um assassinato, o trio decide investigar a morte por conta própria e acaba topando com uma trama infame livremente inspirada na história dos Estados Unidos do entre-guerras. Dirigido por David O. Russell, o filme traz ainda no elenco Zoe Saldana, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Chris Rock e até mesmo Taylor Swift integram o time.

Morte, Morte, Morte – 6 de outubro

Longa que vem para incrementar a seara do “terrir” (o terror feito para provocar riso), Morte, Morte, Morte é o próximo lançamento da A24, produtora queridinha dos fãs de filmes do gênero. A história acompanha um grupo de amigos ricos que decidem fazer uma brincadeira durante uma noite chuvosa, ideia que acaba deflagrando um jogo mortal. O elenco inclui nomes como Amandla Stenberg, de O Ódio que Você Semeia, e Rachel Sennott, de Shiva Baby.

Mais que Amigos – 6 de outubro

Bobby Leiber (Billy Eichner) é um homem gay que está prestes a inaugurar um museu da história LGBTQIA+ em Nova York. Solteiro há bastante tempo, ele também compartilha experiências de sua vida em um podcast. Após uma noitada num clube gay, ele conhece Aaron (Luke Macfarlane), o típico cara sarado que fica sem camisa na balada. Apesar de serem completamente opostos, os dois iniciam uma amizade que evolui aos poucos para um romance surpreendente — repleto de boas doses de humor e referências ao universo gay.

Halloween Ends – 13 de outubro

A trilha sangrenta do assassino mascarado Michael Myers já tem data para terminar. O último filme da trilogia, ambientado quatro anos após os eventos de Halloween Kills, acompanhará Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ao lado da neta, enquanto termina de escrever seu livro de memórias. Os planos da protagonista de se libertar do trauma e começar a viver, porém, são interrompidos novamente por Myers, que reaparece e recomeça a matança. Laurie se verá forçada a resolver o problema — mas desta vez, de forma definitiva. Ou até alguém resolver ressuscitar a lucrativa franquia de novo, claro.

Adão Negro – 20 de outubro

Protagonizado por Dwayne Johnson, o The Rock, o filme da DC Comics é a grande aposta do estúdio rival da Marvel nos cinemas este ano. A produção mostrará a origem do anti-herói Adão Negro, filho do faraó Ramsés II que foi tocado por poderes mágicos e transformado em feiticeiro. Nas histórias em quadrinhos, o personagem é antagonista de Shazam, herói que já ganhou filme-solo e em breve estrelará uma continuação. Além de The Rock, o elenco conta com Pierce Bronsan, de 007, e o queridinho das comédias românticas teen Noah Centíneo.