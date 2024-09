Crise climática: 3 filmes apocalípticos que estão cada vez mais possíveis

Após a invenção da bomba atômica e o estrago deixado por ela em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, a ficção se desdobrou em imaginar cenários tenebrosos caso uma guerra mundial nuclear se desencadeasse. Ainda bem, a previsão assustadora não aconteceu – apesar de, vez e outra, ainda rondar a humanidade. Por outro lado, a ficção especulativa envolvendo cenários apocalípticos com eventos climáticos vem se tornando cada vez mais real. A exemplo da foto que circulou nas redes sociais este mês, comparando o céu alaranjado das queimadas na região de Ribeirão Preto com o cenário de seca extrema de Blade Runner 2049. Confira a seguir três ótimas produções que ainda servem de alerta para as possibilidades nada otimistas do futuro do planeta e da humanidade.

Interestelar

Onde assistir: nas plataformas Max e Prime Video, além de canais de aluguel

No excelente filme de ficção científica de Christopher Nolan, um grupo de astronautas deve encontrar outro planeta para a humanidade. A razão é que as reservas naturais da Terra estão acabando, o solo está cada vez mais fraco e a proliferação de fungos e bactérias aumentou, causando uma drástica redução na produção de alimentos. Neste cenário, o milho se torna a última base da alimentação humana quando a missão é iniciada. Na época do lançamento do filme, em 2014, cientistas especializados em agricultura disseram que dificilmente uma praga seria capaz de acabar com espécies inteiras. Porém, houve o consenso de que as mudanças climáticas estão há anos afetando a produção agrícola, com safras inteiras comprometidas pelo calor ou frio extremo e queimadas.

Blade Runner 2049

Onde assistir: na Netflix – enquanto o filme de 1982 está disponível na plataforma Max

O filme de 2017 é uma sequência do longa de 1982, no qual androides, chamados de replicantes, se misturam à raça humana. Enquanto a produção do passado tinha uma pegada mais filosófica sobre os perigos da tecnologia, o filme mais recente observava a desolação de cenários devastados pela seca e por tempestades de areia – uma visão mais próxima da crise climática no século XXI. Vale lembrar que a trama vem do livro clássico Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick, lançado em 1968. O título longo vem da história na qual os animais estão praticamente todos extintos, logo, quem possui um exemplar real pode ostentá-lo como um símbolo de riqueza – enquanto os demais se contentam com animais sintéticos, ou seja, robôs. O protagonista, aliás, possui uma ovelha elétrica e finge que ela é verdadeira, mas sonha em ter uma espécie de carne, osso e lã.

Filhos da Esperança

Onde assistir: Prime Video

O filme de 2006 é ambientado em um futuro não muito distante: a trama se passa em 2027, quando refugiados vítimas da crise climática se mesclam a outros problemas bastante palpáveis, como a desigualdade social e as constantes guerras. Nesse cenário, de violência e extremismo político e religioso, a humanidade ainda enfrenta o risco de extinção já que a infertilidade se alastrou pelo mundo. Na vida real, cientistas já comprovaram que o aumento da temperatura mundial pode causar infertilidade em homens e mulheres, assim como em animais. Na trama, uma mulher grávida vira símbolo de esperança e é protegida pelo protagonista em meio ao caos.