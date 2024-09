Conheça o filme nacional com Dira Paes premiado no Festival de Veneza

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atenção do Brasil tem se voltado inteiramente para o drama Ainda Estou Aqui desde a sessão de gala na qual foi bem recebido pelo público e críticos de Veneza com seu relato pungente da Ditadura Militar. O prestígio brasileiro no festival italiano, porém, não se limita ao trabalho de Walter Salles e Fernanda Torres. Na competição Jornada dos Autores (Giornate degli Autore), a brasileira Marianna Brennand foi premiada como melhor diretora pelo trabalho em Manas, que narra os abusos sofridos por uma garota de 13 anos na Ilha de Marajó, Pará.

Na trama, a jovem ribeirinha Marcielle (Jamilli Correa) idealiza sua irmã mais velha, que, segundo os dizeres da mãe, teria conseguido escapar de sua realidade após encontrar um “bom homem” a bordo de uma das barcaças que por ali passam. Enquanto amadurece, contudo, seu sonho de um amor que a liberte é despedaçado por agressões que a paralisam. Temendo que a caçula da família passe pelas mesmas decepções, ela então decide se levantar contra as forças que a oprimem. No elenco, ainda se destacam Dira Paes e Rômulo Braga.

A Jornada dos Autores

Idealizada para celebrar “cinema de alta qualidade sem restrições, com apreço pela inovação, pesquisa, originalidade e independência”, a mostra de Veneza teve a cineasta inglesa Joanna Hogg como presidente do júri em 2024. Em comunicado oficial, os responsáveis pela decisão justificaram a vitória de Brennand pela abundância de detalhes e pela sensibilidade demonstradas. Confira o parecer na íntegra:

Manas é uma janela para um mundo criado com tanta delicadeza que leva o público em uma jornada imersiva, emocional e transformadora. O filme ganhou nossos corações por lidar com o tópico do abuso com cuidado e carinho, tanto em contexto doméstico quanto sistemático. Enquanto a Ilha de Marajó era desconhecida para nós, a diretora retratou algo universal que tocou a todos nós. O filme se destacou da seleção com sua maestria técnica, suas atuações brilhantes e sua mensagem forte que, acreditamos, irá comover muitos pelo mundo, os conscientizando e impulsionando mudanças. Agradecemos à Marianna Brennand por tornar esta história visível e à Jornada dos Autores por lhe oferecer uma plataforma.

Manas é co-produzido pela Globo Filmes e pelo Canal Brasil, além de ter como apoiadores Walter Salles e os belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne, entre outros. O filme ainda não tem data de estreia no Brasil.

