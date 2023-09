Como o mundo de ‘John Wick’ se conecta com a série ‘O Continental’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Primeira série derivada do universo do assassino John Wick, vivido por Keanu Reeves nos cinemas, O Continental se passa no hotel de mesmo nome, cinco décadas antes dos filmes. A trama segue a guinada de Winston Scott (Colin Woodel): na série, Winston é um golpista charmoso com um passado bastante complicado; já nos filmes, o personagem é o todo-poderoso gerente do hotel. Confira no vídeo a seguir mais detalhes sobre como as duas tramas se conectam.

