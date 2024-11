Como o link de um site pornô foi parar nas caixas das bonecas de ‘Wicked’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma confusão com a publicidade de Wicked criou uma situação no mínimo embaraçosa para a Mattel: a fabricante de brinquedos lançou uma série de bonecas inspiradas no musical que chega aos cinemas em 21 de novembro. Até aí, nada de anormal. O problema é que a marca adicionou, por engano, o endereço do site de uma produtora de filmes pornográficos na caixa das bonecas, indicadas para crianças a partir do 3 anos de idade.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o endereço wicked.com estampado na caixa. A ideia era que quem comprasse as bonecas de Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) fosse direcionado para o site oficial do filme — mas o endereço correto, nesse caso, é wickedmovie.com. Com o erro na impressão, quem entrou no site indicado no brinquedo foi direcionado para a plataforma de conteúdo adulto.

Com a repercussão nas redes sociais, a Mattel emitiu uma comunicado dizendo que as caixas erradas estão em circulação nos Estados Unidos, e se desculpou pelo ocorrido. “Lamentamos profundamente esse erro infeliz e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso”, disse a marca, que aconselhou os consumidores a descartar a embalagem ou ocultar o link — já que o conteúdo do site “não é apropriado para crianças”.

