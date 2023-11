Como apoio à Palestina gerou retaliação e demitiu atrizes em Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo, mas o conflito segue gerando controvérsia e retaliação em Hollywood. Na terça-feira, 21, a atriz Susan Sarandon foi dispensada de sua agência pelo apoio à Palestina. Caso parecido aconteceu com Melissa Barrera, que acabou demitida de Pânico VII por criticar as ações de Israel na Faixa de Gaza. Segundo o Entertainment Tonight, Jenna Ortega, que também já demonstrou apoio e solidariedade à Palestina, teria pedido para encerrar seu contrato com a franquia Pânico em solidariedade à colega.

Sarandon foi dispensada da UTA (United Talent Agency) após declarações feitas durante um comício pró-Palestina e postagens nas redes sociais em que critica as ações de Israel. “Mantenha a Palestina em seus corações, reze pelos palestinos… E obrigada à comunidade judaica que está nos apoiando”, dissera. Em outra declaração, Sarandon declarara que há muitas pessoas com medo de ser judias neste momento, experiência que comparou à vivência dos muçulmanos no país.

Demitida essa semana, Melissa Barrera é ativa nas redes sociais desde o início do conflito. Em uma série de publicações, a atriz demonstra apoio à Palestina e criticou as ações de Israel em Gaza, chamando a retaliação ao Hamas, que já matou 14 mil pessoas na região, de “genocídio” e “limpeza étnica”. Melissa também compartilhou uma postagem do Jewish Currents que incluía uma referência à “distorção do Holocausto para impulsionar a indústria de armas israelense”.

Em comunicado à imprensa, a Spyglass Media Group, produtora por trás de Pânico VII , disse que tem “tolerância zero com o antissemitismo ou o incitamento ao ódio de qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse os limites do discurso de ódio.” A atriz, no entanto,também já havia se pronunciado contra o antissemitismo. Em uma publicação de outubro, Barrera disse que defender a Palestina livre “não quer dizer, de forma alguma: ‘mate todos os judeus'”, acrescentando que defende a liberdade e segurança para judeus e palestinos em todas as partes do mundo.

Semanas antes, a chefe do departamento de filmes da Creative Artists Agency, Maha Dakhil, também foi colocada contra as cordas após compartilhar uma publicação que dizia: “Estamos vendo quem apoia um genocídio” em resposta aos bombardeios de Israel à Gaza. Dakhil renunciou da liderança do órgão, mas seguiu como membro da instituição. Segundo apontado pela Variety, no entanto, alguns membros da instituição defendem sua demissão. A reportagem também atesta que Tom Cruise foi até a sede da agência em Los Angeles para apoiar Maha, sua agente.

Desde os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez outras 200 como reféns, a retaliação israelense tem dividido Hollywood e gerado críticas pela violência. Até o momento, 14.000 pessoas foram mortas na região. As duas partes do conflito entraram em acordo para uma suspensão de quatro dias nos combates e a libertação de pelo menos 50 das cerca de 240 pessoas mantidas pelo Hamas em troca da libertação de 150 palestinos detidos em prisões israelenses.

