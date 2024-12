Como a indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro pode afetar o Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Fernanda Torres deu um novo passo entre as grandes premiações do cinema nesta segunda-feira, 9, ao conquistar uma indicação de melhor atriz em filme dramático do Globo de Ouro, por sua atuação em Ainda Estou Aqui, também nomeado na categoria de filme estrangeiro. A brasileira concorre com pesos pesados da gringa: estão na disputa Pamela Anderson, por The Last Showgirl; Angelina Jolie, por Maria Callas; Nicole Kidman, por Babygirl; Tilda Swinton, no filme O Quarto ao Lado; e Kate Winslet, no longa Lee. A nomeação não serve exatamente como uma porta de entrada para o Oscar, a “última fronteira”, como a própria Fernanda caracterizou a premiação da Academia de Hollywood – porém, vale como um empurrão importante.

As diferenças entre o Oscar e o Globo de Ouro são muitas. A começar pelos votantes: os indicados e os vencedores do Oscar são eleitos por membros da indústria, já o Globo de Ouro é movido por profissionais da imprensa internacional. Outra diferença importante é que o Globo de Ouro possui um número maior de indicações: o prêmio divide as categorias de atuação entre drama e comédia ou musical, além de coadjuvantes, e nomeia seis artistas em cada uma delas – já o Oscar possui só uma categoria de ator, de atriz e de coadjuvantes, com cinco em cada. Sendo assim, o Globo de Ouro indica doze atrizes protagonistas, seis de drama e seis de comédia; enquanto o Oscar vai nomear apenas cinco.

Provavelmente estas cinco eleitas estão agora entre as doze do Globo de Ouro. Logo, Fernanda não tem sua vaga garantida no Oscar, mas ganhou uma enorme visibilidade com a indicação desta segunda-feira. Os votantes do Oscar vão assinalar seus favoritos para serem indicados em janeiro – sendo assim, o nome de Fernanda agora passou por um amplo filtro fazendo com que ela chame a atenção destes eleitores. As indicações ao Oscar saem em 23 de janeiro de 2025.

Quais brasileiros já foram indicados ao Globo de Ouro?

Fernanda Torres se une a uma lista competente de atores que já foram nomeados ao prêmio. O mais recente foi Wagner Moura, em 2016, na categoria de melhor ator em série de drama por sua interpretação de Pablo Escobar na série Narcos. Antes dele, Fernanda Montenegro foi indicada a melhor atriz por Central do Brasil, de 1999. Sonia Braga soma o maior número de indicações ao prêmio: ela concorreu como atriz coadjuvante, pelos filmes O Beijo da Mulher-Aranha, de 1986, Luar sobre Parador, de 1989, e Amazônia em Chamas, de 1995.

Já entre os filmes, Ainda Estou Aqui reforça a lista de vários outros títulos nacionais indicados ao prêmio. A começar por Orfeu do Carnaval, em 1960; seguido por Dona Flor e seus Dois Maridos, em 1979; Pixote, a Lei do Mais Fraco, de 1982; Central do Brasil, em 1999; Abril Despedaçado, em 2002, e Diários de Motocicleta, de 2005 – estes três assinados por Walter Salles, de Ainda Estou Aqui. O último filme brasileiro indicado foi Cidade de Deus, em 2003.

