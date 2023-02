Cinemas brasileiros tentam atrair público com ingresso a preço popular

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A partir desta quinta-feira, 9, boa parte dos cinemas do Brasil vão oferecer ingressos a 10 reais para as sessões em 2D de todos os filmes em exibição. A iniciativa faz parte da segunda edição da Semana do Cinema, que segue uma tendência global de incentivo à indústria em um momento em que se tenta recuperar patamares pré-pandemicos.

No ano passado, a promoção aconteceu entre os dias 15 e 18 de setembro, e teve efeito positivo nos cofres: segundo dados da Comscore, a bilheteria mais do que dobrou (127%) de uma semana para a outra e o público registrou um aumento de quase 300% no período em que o valor reduzido esteve vigente. Lá fora, programas como National Day of Cinema, nos Estados Unidos, e a La Fiesta del Cine, na Espanha, tiveram resultado semelhante.

Com o ingresso nas alturas, acima dos 30 reais, o cinema acabou virando uma espécie de “luxo” na rotina de quem pode pagar, limitando seu público. A promoção amplia a abrangência dos valores reduzidos, geralmente restritos a horários com baixa procura, para uma faixa maior de exibição, democratizando o acesso. A ideia, portanto, é que a segunda edição do evento dê um fôlego extra para os cinemas brasileiros. Entre os participantes estão as redes associadas a ABRAPLEX, como Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Moviecom entre outras.