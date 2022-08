Cinema em crise e podcast em alta: os novos hábitos de lazer do brasileiro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os hábitos de consumo de cultura no Brasil e no mundo mudaram de forma rigorosa a partir de março de 2020, com a chegada da pandemia. Com cinemas e museus fechados e shows adiados, as atividades culturais fora de casa entraram em um limbo que se revela difícil de sair. Segundo a pesquisa Hábitos Culturais III, do Itaú Cultural com o Datafolha, 62% dos brasileiros diminuíram a frequência de atividades culturais e de lazer comparado ao período antes da pandemia. Dos entrevistados, 26% diz que voltou ao patamar de sua rotina cultural, enquanto 12% aumentou a frequência das atividades em relação a tempos pré-pandêmicos.

O levantamento, que ouviu 2.240 indivíduos de 16 a 65 anos em todas as regiões do país, aponta que o hábito de ir ao cinema foi o mais afetado. Apenas 26% dos participantes foram ao cinema nos últimos doze meses – antes da pandemia, o número era de 59%. Todos os setores, do teatro à música, apresentaram um crescimento tímido desde o retorno às atividades presenciais, enquanto o entretenimento dentro de casa apresentou uma leve queda, como ver filmes e séries (75% contra 70% no último ano) e leitura de livros digitais (de 35% antes para 30% nos doze últimos meses). O hábito que cresceu de forma mais expressiva foi o de ouvir podcasts: de 32% antes da pandemia para 42% este ano.