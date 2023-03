‘Cidade de Deus’ bomba na Netflix – e prova sua força após 20 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

“Na Cidade de Deus, se corrê o bicho pega. Se fica o bicho come.” Assim o personagem Buscapé (Alexandre Rodrigues) apresenta a vida no bairro carioca que já esteve entre os mais violentos do país – e inspirou o filme de mesmo nome. Logo na abertura, o protagonista se vê entre a polícia de um lado e, do outro, a trupe de bandidos liderada por Zé Pequeno (Leandro Firmino), enquanto a câmera do diretor Fernando Meirelles gira ao redor do rapaz, que tenta escapar da vida de criminalidade ao redor.

Foram cenas como essa do longa lançado em 2002 que fizeram de Cidade de Deus um marco da produção cinematográfica mundial. No Oscar, o filme foi indicado em quatro categorias – melhor diretor, roteiro adaptado, edição e fotografia. É, até hoje, o único brasileiro a ter quatro indicações na cerimônia americana. Cidade de Deus, aliás, é constantemente lembrado em listas de melhores filmes da história por personalidades e organizações do meio – e, após 20 anos de seu lançamento, a produção prova que ainda tem também um forte apelo com o público.

Recentemente, Cidade de Deus entrou no catálogo da Netflix – e não demorou para derrubar filmes novos e de nacionalidades variadas no ranking de mais vistos da plataforma. Nesta quinta-feira, 23, o filme ocupa o segundo lugar da lista, atrás do francês recém-lançado O Rei das Sombras. Desde que chegou ao site, o longa vem subindo em audiência. Se continuar assim, pode figurar no balanço mundial que a plataforma lança todo início de semana com os títulos mais vistos em diversos países.