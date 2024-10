Bruce Willis surge em clique raro após diagnóstico de demência

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Astro de Hollywood, Bruce Willis foi fotografado por paparazzi recentemente em Los Angeles, na Califórnia. O clique raro do ator diagnosticado com demência chamou atenção dos fãs da estrela da franquia Duro de Matar, iniciada em 1988, já que ele tem ficado mais recluso em casa desde a revelação de sua doença neurológica em 2022, quando também anunciou sua aposentadoria artística.

Nas imagens divulgadas pelo Page Six, Willis aparece sentado no banco do passageiro de um carro que transitava pelas ruas do bairro de Studio City. Em setembro, uma de suas filhas, Tallulah Willis, de 30 anos, compartilhou fotos com o pai em casa. “Eu amo tanto este cara e sentir sentimentos são coisas difíceis, mas estou tão grata por deixá-los fluir através de mim agora em vez de me desligar deles!”, declarou ela, fruto do relacionamento do ator com Demi Moore.

Em 2022, a família de Bruce revelou que ele fora diagnosticado com afasia, condição que afeta a capacidade se comunicar. No ano seguinte, os familiares compartilharam que o quadro havia se agravado e evoluído para um diagnóstico de demência frontotemporal, doença neurodegenerativa e sem cura.

Recentemente, Demi Moore, que vive uma relação próxima com o ex-marido, declarou no Festival Internacional de Cinema de Hamptons, onde foi divulgar seu filme recente, A Substância, declarou que Bruce está estável. “O que sempre incentivo é que simplesmente o acompanhemos no lugar onde ele está agora. Se nos agarrarmos ao que foi, perdemos o jogo. Mas quando nos apresentamos para acompanhá-lo em sua situação atual, há uma grande beleza e doçura”, explicou a atriz, que também é mãe de Rumer, de 36 anos, e Scout, de 33.

Atualmente, Bruce Willis é casado com Emma Heming, com quem tem duas filhas, Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10.

‘Stable’ Bruce Willis, 69, seen riding in passenger side of car amid aphasia and dementia battles https://t.co/SjEFAmZ9ZY pic.twitter.com/JJ5J3BxC1A — Page Six (@PageSix) October 19, 2024

