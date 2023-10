Bruce Willis está incomunicável e ‘perdeu a alegria de viver’, diz amigo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Diagnosticado com demência e aposentado desde 2022, Bruce Willis, 68 anos, perdeu a habilidade de se comunicar, afirmou o diretor Glenn Gordon Caron, amigo do ator. Os dois fizeram juntos a série cômica A Gata e o Rato, sucesso nos anos 1980, que acompanhava as desventuras de um casal de detetives particulares. Caron contou que as negociações para disponibilizar a série na plataforma de streaming americana Hulu foram longas, pois envolviam o ator, que pôde dar seu consentimento antes de ficar incomunicável. “Eu sei que ele está contente pela série ter chegado ao streaming, mesmo que ele não consiga me dizer isso”, afirmou o diretor.

Ele também revelou que Willis era uma pessoa alegre e alto astral, exalando sempre um “joie de vivre” – expressão em francês para “alegria de viver”. “Essa alegria de viver se foi”, disse. “Me surpreendeu como essa doença transformou alguém como o Bruce, que amava a vida, adorava acordar pela manhã e viver o máximo que podia.” Segundo Caron, ele visita Willis com frequência e que, apesar de não ter mais a capacidade de falar, o ator ainda mantém uma essência que quem o conhece consegue perceber. “Ele ainda é o Bruce, fico grato que ele ainda esteja entre nós.”

