Brendan Fraser dispara na corrida pelo Oscar 2023

Estrela do cinema de comédia e aventura entre os anos 1990 e 2000, Brendan Fraser caiu no limbo de Hollywood e ficou anos afastado de bons papéis, mas o jogo virou: ele retorna agora de forma triunfal com o filme A Baleia, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator. Na trama, Fraser interpreta um professor que sofre com obesidade mórbida e tenta se reconectar com a filha adolescente. O filme trata de temas que vão além da questão do peso de Charlie, transitando por dramas como as dores causadas pela homofobia, o trauma religioso e as consequências do luto. Confira no vídeo as razões que fazem de Fraser um grande favorito ao prêmio que acontece em 12 de março.