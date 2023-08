Bradley Cooper causa polêmica entre judeus com novo filme da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com a divulgação do trailer de Maestro, filme da Netflix protagonizado e dirigido por Bradley Cooper, diversos espectadores apontaram o uso exagerado de uma prótese de nariz pelo ator para dar vida a um dos gênios da música clássica, o maestro Leonard Bernstein (1918-1990). Segundo as críticas, Cooper fez “jewface”, termo pejorativo sobre alguém que se passa por um judeu – assim como “blackface” ou “yellowface”, sobre atores brancos que se passam por negros ou asiáticos com maquiagem.

Em resposta, a família de Bernstein divulgou um comunicado defendendo o uso da prótese para que o ator se parecesse mais com o músico. “Bradley Cooper nos incluiu em cada etapa dessa jornada maravilhosa de fazer um filme sobre nosso pai”, afirmaram os três filhos de Bernstein, Jamie, Alexander e Nina. “Estamos tocados com seu comprometimento e sua paixão pela música do nosso pai, e como ele trouxe um coração aberto para esse retrato.” Maestro estreia em 7 de dezembro nos cinemas, antes de ir para a Netflix, no dia 21.

