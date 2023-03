Bolão do Oscar 2023: Afinal, quem vai levar a melhor no prêmio?

Escute aqui o áudio do vídeo: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/03/veja_audio_oscar02.mp3

No domingo, 12, a Academia de Hollywood, enfim, entregará as estatuetas do Oscar 2023. A cerimônia promete consagrar títulos com muitas indicações, caso do pop Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e o alemão Nada de Novo no Front. A crítica de cinema da revista VEJA, Raquel Carneiro, e a crítica da VEJA SP, Barbara Demerov, apresentam no programa Em Cartaz suas opiniões sobre quem vai ganhar o prêmio com curiosidades sobre as categorias e os atore, além do histórico da premiação. Confira o vídeo a seguir ou o áudio no topo na matéria.