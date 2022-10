Bill Murray é acusado de assédio por funcionária de filme, diz site

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após relatos vagos sobre comportamento inadequado no set de gravações do filme Being Mortal, em abril de 2021, Bill Murray, de 72 anos, foi acusado por uma funcionária da produção de ter cometido assédio sexual. De acordo com o site Puck, o ator subiu em cima da jovem usando seu peso para impedi-la de se mover, e depois beijou o seu corpo à força. Segundo testemunhas ouvidas pela matéria que confirmaram o caso, Murray e a funcionária estavam usando máscaras. Conforme reportado, a funcionária teria interpretado as ações do ator como inteiramente sexuais, ficando “horrorizada” com o comportamento. Ela fez, então, uma reclamação oficial, recebendo aproximadamente 100.000 dólares de um acordo.

Em maio deste ano, em entrevista ao canal CNBC, o ator disse que teve um comportamento inapropriado no set do longa, mas revelou que se tratava de divergências de opinião sobre determinado assunto com um colega de elenco. “Fiz algo que achei engraçado, e não foi levado dessa forma, A empresa e o estúdio queriam fazer a coisa certa. Então, decidiram verificar tudo e investigar, interrompendo a produção”, explicou.

As ações de Bill Murray vão de encontro a outro relato recente. A atriz Geena Davis contou em seu livro Dying of Politeness, ao qual o jornal The Times teve acesso antecipado antes do lançamento nos Estados Unidos, que Murray chegou a gritar com ela durante as filmagens de Não Tenho Troco, em 1991. Davis contou que o ator, durante o processo de contratação de elenco para o longa, insistiu para usar nela um massageador chamado Thumper, mesmo após a atriz negar enfaticamente, enquanto os dois estavam em uma suíte de hotel.