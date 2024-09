Bilheterias brasileiras ganham líder inusitado com fenômeno k-pop

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta segunda-feira, 23 de setembro, a agregadora de dados Comscore divulgou a lista dos dez filmes que lideram a arrecadação nas salas de cinema brasileiras. O título que ocupa a primeira posição, no entanto, não é a comédia Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, tampouco a estreia de A Substância. O felizardo, na verdade, não é filme de ficção algum, mas o documentário Jung Kook: I Am Still, que acompanha oito meses de carreira solo do artista pop coreano, mais conhecido por ser o vocalista principal do grupo BTS, fenômeno do gênero asiático.

Entre 19 e 22 de setembro, o artista atraiu mais de 79.000 espectadores às poltronas e levantou 3,38 milhões de reais. Em 90 minutos, o longa narra a ascensão individual do cantor, que se tornou o primeiro nome asiático a liderar as paradas Billboard Hot 100 — a mais competitiva dos Estados Unidos — e Global 200. Craque dos números, o astro pop comove milhões de fãs — vide o sucesso do documentário —, mas também lida com a pressão e uma rotina de trabalho mais que exigente, sobre os quais desabafa no registro.

Em segundo lugar, Bettlejuice Beetlejuice permanece estável na terceira semana em cartaz, com desempenho curioso. Durante o mesmo período, o público foi ainda maior que o do primeiro colocado. O longa de Tim Burton foi visto por 158.370 pessoas no mesmo intervalo, mas, teve receita menor, de 170.000 reais.

Confira a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil entre os dias 19 e 22 de setembro, segundo dados da Comscore:

Jung Kook: I Am Still

Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Transformers: O Início

Não Fale o Mal

A Substância

Deadpool & Wolverine

É Assim que Acaba

A Menina e o Dragão

Golpe de Sorte em Paris

Longlegs – Vínculo Mortal

