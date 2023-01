Bilheteria global do cinema sobe em 2022; entenda o que puxou avanço

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os cinemas de todo o mundo arrecadaram, em 2022, 26 bilhões de dólares, aponta o relatório da empresa Gower Street Analytics divulgado nesta sexta-feira, 6. O número representa um aumento de 27% na bilheteria global em comparação a 2021, quando o valor foi de 21,4 bilhões, mas ainda está 35% abaixo da média do período entre 2017 e 2019, os três anos que antecederam a pandemia.

Além da subida na arrecadação, que indica uma recuperação crescente da indústria, 2022 também devolveu aos Estados Unidos a liderança do mercado. Entre 2020 e 2021, a China foi alçada à primeira posição do ranking, mas o aumento dos casos de covid-19 e a volta das restrições no país derrubaram a arrecadação: em 2022, o gigante asiático foi responsável por 17% do mercado, e registrou uma diminuição de 36% na bilheteria, enquanto a dos Estados Unidos subiu 65%, atingindo os 7,5 bilhões, que corresponde a 29% do montante global.

Na comparação com o período pré-pandêmico, quem se saiu melhor foi o Japão: o país anotou uma bilheteria de 1,5 bilhão, apenas 9,5% abaixo da média entre 2017 e 2019 — a título de comparação, Brasil e Estados Unidos ficaram perto dos 35% na diferença com o mesmo período, mesmo número registrado globalmente.

O mercado internacional como um todo cresceu 55%, com a América Latina liderando a subida: apesar de representar apenas 7% do total, o menor índice entre as regiões, a bilheteria por aqui cresceu 87% na comparação com 2021 (no Brasil, o crescimento foi de 102%), contra 52% da Europa, Oriente Médio e África e 49% na Ásia e Pacífico, excluindo a China.