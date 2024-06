‘Bad Boys 4’ lidera bilheteria nacional e apaga cancelamento de Will Smith

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Pela segunda semana consecutiva, Bad Boys: Até o Fim — quarto filme da franquia Bad Boys — ocupa a primeira posição no ranking dos filmes mais vistos no Brasil. No período entre 13 e 16 de junho, o filme de ação estrelado por Will Smith e Martin Lawrence levou mais de 372.000 espectadores às salas de cinema, arrecadando 7,93 milhões de reais. Os dados são da Comscore. No total, em duas semanas, o longa fez 22,62 milhões de reais em bilheteria nacional e passou dos 214 milhões de dólares no mundo.

Quarto capítulo da franquia iniciada por Michael Bay em 1995, a trama segue os policiais Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence), que precisam limpar seus nomes após entrarem por engano para a lista de mais procurados do FBI. Além disso, o filme marca o retorno de Will Smith aos cinemas após o infame tapa em Chris Rock durante o Oscar 2022. No final daquele ano, o americano estrelou o longa dramático Emancipation – Uma História de Liberdade, da Apple, que o lançou diretamente no streaming AppleTV+.

A agressão ocorreu no momento em que Rock apresentava a categoria melhor documentário. O humorista fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith que sofre de alopecia, doença autoimune que provoca queda de cabelo. Ressentido, Smith subiu no palco e disparou um tapa na cara de Rock. O climão repercutiu mais do que qualquer outro acontecimento da noite, ofuscando até mesmo a vitória de Smith, que poucos minutos depois da bofetada voltou ao palco para receber a estatueta de melhor ator por seu papel em King Richard: Criando Campeãs (2021).

Em resposta ao incidente, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu o ator da cerimônia do Oscar por dez anos. Na onda do cancelamento, vários projetos de Smith foram engavetados, mas o ator retornou à ativa após alguns meses de mea-culpa, envolvendo-se na produção de séries e documentários.

Com o lançamento de Bad Boys 4, parece que os dias de ostracismo de Will Smith realmente foram deixados para trás. O blockbuster deve repetir o sucesso de seu anterior, Bad Boys: Para Sempre (2020), que arrematara 419 milhões de dólares (cerca de 2 bilhões de reais) em bilheteria mundialmente.

Continua após a publicidade

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 13 a 16 de junho):

Bad Boys: Até o Fim

Planeta dos Macacos: O Reinado

Assassino Por Acaso

Garfield – Fora de Casa

Amigos Imaginários

A Semente do Mal

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Imaculada

Os Observadores

Uma Vida de Esperança

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial