‘Babilônia’ e filme com Cate Blanchett: o que ver nos cinemas em janeiro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os cinemas terão estreias agitadas no mês de janeiro. Com o Oscar se aproximando, algumas produções que devem aparecer na cerimônia chegam ao Brasil agora no começo do ano. Além disso, as salas de exibição também terão espaço para outros longas que vão do terror à animação. Confira os principais lançamentos:

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Quando: 5 de janeiro

Se aventurar mundo afora sempre foi a paixão do Gato de Botas, mas que agora cobra um preço alto: o bichano está na última de suas nova vidas (como na tradição anglo-saxã, diferentemente das sete vidas na nossa). A princípio com medo, ele ouve falar da Estrela dos Desejos e decide embarcar em uma aventura atrás da relíquia que pode mudar o seu destino. No caminho, ele conta com a ajuda de um cãozinho e a antiga rival Kitty Pata Mansa.

Esquema de Risco – Operação Fortune

Quando: 12 de janeiro

Estrelado por Jason Statham, o filme conta a história do espião Orson Fortune, cujo objetivo é rastrear e impedir a venda de uma nova tecnologia de armas mortíferas que podem acabar com o mundo. Ele, então, se une a uma exímia equipe de operações especiais para destruir os planos do vilão bilionário Greg Simmonds (Hugh Grant). Além, de Statham, o longa conta com Aubrey Plaza, de The White Lotus.

Babilônia

Quando: 19 de janeiro

Continua após a publicidade

Dirigido por Damien Chazelle, de La La Land: Cantando Estações, o filme mostra a transição do cinema mudo para o falado. Abraçando a baixaria e as orgias da época, a produção conta a história do ator mexicano Manny Torres (Diego Calva) que chega a Hollywood na década de 1920 em busca de construir uma carreira. Lá, ele começa a trabalhar nos bastidores do cinema e se envolve com figuras explosivas da época, como Nellie (Margot Robbie) e Jack Conrad (Brad Pitt)

M3GAN

Quando: 19 de janeiro



Gemma (Allison Williams) é uma roboticista que trabalha em uma empresa de brinquedos. Através de inteligência artificial, ela cria M3GAN, boneca realista programada para ser amiga de crianças e uma ajuda para os pais. Quando ganha a custódia da sobrinha inesperadamente após a morte dos pais da criança, Gemma decide usar o protótipo para ajudá-la nos cuidados com a menina. O problema é que o robô, ainda na fase de testes, apresenta falhas que coloca todos em risco.

Tár

Quando: 26 de janeiro

Estrelado por Cate Blanchett, o filme, prestigiado durante a temporada de premiações no exterior, narra a trajetória da maestrina Lydia Tár e como ela se tornou a primeira diretora musical feminina da Filarmônica de Berlim. Dirigida por Todd Field, a produção fictícia aborda temas como a cultura do cancelamento e a natureza corrosiva do poder.